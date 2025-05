Colo-Colo chega pressionado para confronto contra o Fortaleza; Arturo Vidal fala em 'final'

O Fortaleza recebe o Colo-Colo, do Chile, pela quarta rodada da Copa Libertadores na próxima terça-feira (6), às 21h30, na Arena Castelão. Por si só, o jogo já tem um caráter decisivo, mas a posição dos times na classificação e os últimos acontecimentos acirram ainda mais a disputa. Na chegada da delegação chilena à capital cearense, o capitão Arturo Vidal afirmou que o time "não tem medo de ninguém" e classificou a partida como uma "final".



"Com o Colo Colo nunca temos medo de ninguém, estamos confiantes em conquistar os três pontos. Sabemos que todos os jogos são importantes, mas, como estamos no grupo, é uma final. Daqui para frente, temos que começar a mostrar o time que somos, esse time foi formado para lutar na Libertadores", comentou o meio-campista.

O Colo-Colo chega pressionado para o confronto contra o Leão do Pici. Na última sexta-feira (2) os 'Albos' perderam para o Deportes Limache, por 1 a 0, pelo Campeonato Chileno. Além disso, o adversário do Tricolor amarga a última colocação do grupo E da Libertadores com apenas dois pontos em três jogos. Uma derrota para o Fortaleza complicaria bastante os chilenos na tabela de classificação.



Além disso, torcedores do 'Blanco y Negro' não poderão comparecer à Arena Castelão para a partida. O clube foi punido pela Conmebol por conta da invasão de parte da torcida ao campo no jogo de ida, em Santiago, no Chile. Naquela oportunidade o jogo foi cancelado e os três pontos da partida foram dados ao Fortaleza em decisão tomada pela justiça. Além da perca de pontos, pelos próximos cinco jogos como mandante e como visitante pela Libertadores o Colo-Colo não poderá contar com a presença da sua torcida no estádio.