Cruzeiro acerta contratação de ex-treinador da Seleção Brasileira

Poucos dias após a eliminação na Copa do Brasil e do anúncio da saída de Leonardo Jardim, a diretoria do Cruzeiro trabalhou rápido e já definiu o nome de Tite, ex-Flamengo e Seleção Brasileira, como substituto.

O contrato foi assinado no Rio de Janeiro e será válido até o final de 2026. O experiente treinador é aguardado nos próximos dias em Belo Horizonte para ser apresentado.



O treinador de 64 anos não trabalhava desde setembro de 2024, quando foi demitido do comando técnico do Flamengo. Após a demissão do clube carioca, Tite anunciou que passaria um tempo sem assumir nenhum time por questões médicas. Nesse tempo, o treinador chegou a ser sondado pelo Fortaleza, mas as negociações não avançaram. Recentemente, ele anunciou que estava pronto para voltar a trabalhar.

Tite foi o técnico do Brasil em duas Copas do Mundo, sendo eliminado ambas as vezes nas quartas de final do torneio. Por equipes, seu maior sucesso foi com o Corinthians, onde conquistou dois Brasileiros (2011 e 2015), uma Libertadores (2012), um Mundial da Fifa (2012) um paulista (2013) e uma Recopa Sul-Americana (2013).