Fortaleza procura Tite, mas treinador seguirá sem trabalhar até o fim do ano por questões médicas

Após a saída de Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza segue no mercado em busca de um novo técnico. Sem perder tempo, o clube tem feito contatos para viabilizar a chegada de um substituto o mais rápido possível. O Diário do Nordeste apurou que o técnico Tite foi procurado e agradeceu o convite, mas seguirá sem trabalhar pelo menos até o fim do ano.

Ainda na noite desta segunda-feira (14), o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, entrou em contato com Gilmar Veloz, representante do treinador, para buscar informações sobre a possibilidade de acerto. Tite se sentiu lisonjeado e agradeceu a procura do Fortaleza, mas declinou do convite por questões médicas.

Sem trabalhar desde setembro de 2024, quando saiu do Flamengo, o gaúcho de 64 anos tem aproveitado o tempo com a família e também para cuidar da saúde mental e física. Ele irá se submeter em breve a uma cirurgia no joelho, o que inviabilizaria iniciar um novo trabalho neste momento.

Tite já havia negociado com o Corinthians em abril, mas acabou encerrando as tratativas justamente por motivos similares.