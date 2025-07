Juan Pablo Vojvoda não é mais treinador do Fortaleza

Juan Pablo Vojvoda não é mais o treinador do Fortaleza. Segundo apuração do Diário do Nordeste, o treinador deixou o clube após reunião com a diretoria do clube. O anúncio oficial do clube foi publicado no final da tarde desta segunda-feira (14). O último compromisso do comandante foi a derrota para o Ceará, na Arena Castelão, no retorno do Clássico-Rei na Série A. No Campeonato Brasileiro, o Leão do Pici está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com dez pontos. Ainda não há definição de quem deve substituí-lo.

Antes da pausa do Brasileirão, a derrota contra o Santos estremeceu os bastidores do Fortaleza, na qual, uma saída do treinador argentino foi cogitada. O Fortaleza, na época, garantiu a permanência de Vojvoda e que ele iria cumprir o contrato até o final de 2025. Na coletiva de imprensa após o Clássico-Rei, no último domingo (13), o técnico foi questionado sobre uma possível saída e ele afirmou que gostaria de ficar no Fortaleza.

Na manhã desta segunda-feira, o Fortaleza realizou uma reunião com membros da diretoria, SAF e a comissão técnica, definindo pela saída de Juan Pablo Vojvoda. O Tricolor de Aço vai ao mercado em busca de um nome, que a expectativa de estreia fica para o duelo contra o Bahia, no próximo sábado (19), às 16h, contra o Bahia, na Arena Castelão.

VEJA NOTA OFICIAL CLUBE COMUNICANDO A DEMISSÃO:

O Fortaleza Esporte Clube comunica a saída de Juan Pablo Vojvoda do comando técnico da equipe.

Os auxiliares Nahuel Martínez e Gastón Liendo, o preparador físico Luís Azpiazu, o psicólogo Christian Rodríguez e o preparador de goleiros Santiago Piccinini também deixam o clube.

Foram 310 jogos oficiais, cinco títulos conquistados e campanhas históricas em competições nacionais e internacionais, deixando seu legado como o maior técnico da história do Fortaleza.

Vojvoda deixa o Leão do Pici na sua quinta temporada com 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas. Foi Tricampeão Cearense de 2021, 2022 e 2023, conquistando o inédito Pentacampeonato, além de ter sido Bicampeão da Copa do Nordeste 2022 e 2024.

Além dos títulos, o Vojvoda levou o Laion ao terceiro lugar da Copa do Brasil, a dois G4 do Campeonato Brasileiro, três disputas da CONMEBOL Libertadores, chegando duas vezes nas oitavas de final, e foi Vice-Campeão da CONMEBOL Sudamericana de 2023.

Muito mais que títulos e campanhas, o Pici viu um profissional humano, respeitoso e leal à Instituição Fortaleza Esporte Clube.

O Tricolor de Aço agradece profundamente todo legado, amor, respeito e lealdade de Juan Pablo Vojvoda à Instituição e à Nação Tricolor. O seu legado é eterno e o Leão do Pici sempre torcerá pelo seu sucesso, desejando êxito nos seus próximos desafios.

Títulos de Vojvoda no Fortaleza

Desde 2021 liderando o Tricolor de Aço, a sequência de 2025 foi o ponto principal para a saída do técnico. Apesar da má fase, Vojvoda teve conquistas históricas no Tricolor: três títulos do Cearense: 2021, 2022 e 2023; duas Copa do Nordeste: 2022 e 2023; a classificação para a Libertadores nos anos de 2021, 2022 e 2024; vice-campeão da Sul-Americana em 2023; semifinalista da Copa do Brasil em 2021; e chegou por duas vezes no G-4 do Brasileiro, em 2021 e 2024.

Vojvoda é considerado o maior técnico da história do Fortaleza. Com 308 jogos pelo Tricolor de Aço, o treinador argentino também tem a marca de ser o técnico com mais jogos da história do Laion, ultrapassando Moésio Gomes, que fez 232 partidas.

A Era Vojvoda em números

2021: 51 jogos, 25 vitórias, 10 empates e 16 derrotas

2022: 70 jogos, 33 vitórias, 19 empates e 18 derrotas

2023: 78 jogos, 41 vitórias, 15 empates e 22 derrotas

2024: 73 jogos, 34 vitórias, 23 empates e 16 derrotas

2025: 35 jogos, 11 vitórias, 10 empates e 14 derrotas