Permanência de Vojvoda no Fortaleza é incerta; clube e técnico avaliam situação

Pela primeira vez em quatro anos de trabalho no Pici, o argentino Juan Pablo Vojvoda balança no cargo de técnico do Fortaleza. No primeiro dia da parada da Série A do Brasileiro, que resultou em férias para o elenco tricolor, a especulação de uma demissão do treinador ganhou força, mas até a noite desta sexta-feira (13) ele segue à frente do Leão.

Essa situação não está garantida para os próximos dias, no entanto. E a avaliação de continuidade de trabalho parte tanto do clube quanto do próprio Vojvoda, apurou o Diário do Nordeste. O técnico está na Argentina, onde vai reencontrar a família, descansar, mas também refletir sobre a temporada 2025 e a sequência dela.

Não houve reunião entre Vojvoda e a diretoria do Fortaleza nesta sexta-feira (13) para falar sobre dar sequência ou não ao trabalho, e o Diário do Nordeste também ouviu que o clima não era esse após a derrota para o Santos por 3 a 2 no Castelão. A possibilidade de saída por decisão do próprio argentino, entretanto, é mais forte, e o clube aguarda algum posicionamento dele após o fim de semana.

Se o Fortaleza decidir demitir, a atitude precisa ser tomada e comunicada pelo CEO do clube, Marcelo Paz. O conselho de administração da SAF não têm ingerência sobre as decisões ligadas ao futebol e apenas pode fazer cobranças diretamente ao dirigente por resultados.

Elenco e comissão técnica do Fortaleza estão de férias até o dia 25 de junho. Nesse período, o departamento de futebol também deve atuar no mercado em busca de reforços e definir algumas saídas do plantel. O primeiro duelo do Fortaleza após a paralisação será dia 9 de julho, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo jogo único das quartas de final da Copa do Nordeste.