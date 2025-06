Elenco do Fortaleza entra de férias e terá 12 dias de descanso na pausa do Mundial

Os jogadores do Fortaleza entraram de férias nesta sexta-feira (13), após a derrota para o Santos na Série A do Brasileirão 2025. O elenco terá 12 dias de descanso por conta da pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa do Super Mundial de Clubes.

Além dos jogadores do elenco, comissão técnica e staff também entrarão de férias, seguindo o exemplo de outras equipes do futebol brasileiro, que têm aproveitado a pausa do Campeonato Brasileiro para conceder o direito de férias aos seus funcionários.

A reapresentação do elenco tricolor está marcada para o dia 25 de junho, quando o clube retornará normalmente às atividades e iniciará a preparação para o Clássico-Rei, previsto para o dia 13 de julho, pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão.

O Fortaleza segue vivo em três competições: está na 18ª colocação da Série A do Brasileirão, após 12 rodadas, está nas quartas de final da Copa do Nordeste, onde enfrenta o Bahia, e nas oitavas de final da Libertadores, onde enfrenta o Vélez Sarsfield.