Em crise, Fortaleza tem reunião com comissão de Vojvoda após derrota em clássico

O Fortaleza tem uma reunião marcada para a tarde desta segunda-feira (14) para definir o futuro de Vojvoda no Tricolor. O objetivo do encontro é avaliar o desempenho do time no jogo contra o Ceará e avaliar a continuidade do trabalho. Segundo apuração do ge, a pressão interna é em favor da demissão do argentino.

Com a eliminação na Copa do Nordeste para o Bahia e seis derrotas seguidas, o Fortaleza vive um momento de crise que parece não ter fim. Na noite deste domingo (13), o Leão amargou mais uma derrota para o rival Ceará, sem conseguir dar um chute sequer em direção ao gol.



Em coletiva pós-jogo, ao ser questionado sobre a possibilidade de pedir demissão do cargo, o técnico Juan Pablo Vojvoda foi enfático ao afirmar que não há 'nenhuma possibilidade'.