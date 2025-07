Ceará amplia tabu contra Fortaleza no Clássico-Rei; veja histórico

A vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Fortaleza, neste domingo (13), pela Série A de 2025, na Arena Castelão, representou a manutenção de um tabu histórico. O Vovô não perde para o maior rival em um jogo oficial desde 2023, em um recorte de confrontos que já soma nove Clássicos-Rei realizados.

A última derrota para o Leão ocorreu no dia 1º de abril daquele ano, com um triunfo por 2 a 1, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. Depois disso, já são cinco empates e outras quatro vitórias do Vovô, que registraram a conquista de dois títulos estaduais ao Alvinegro de Porangabuçu.

Mas

Em paralelo, o Ceará também segue com ampla vantagem nos embates do Brasileirão. Ao todo, na 1ª divisão, são 18 partidas, com 10 vitórias alvinegras, três triunfos tricolores e mais quatro empates.

Tabu histórico do Ceará no Clássico-Rei