Fortaleza x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Clássico-Rei volta a acontecer pelo Brasileirão Série A depois de três anos sem a maior rivalidade do futebol cearense na elite nacional. Fortaleza e Ceará entram em campo neste domingo (13), às 20h30, pela 13ª rodada da competição. O confronto, que tem mando de campo tricolor, marca o retorno das duas torcidas à Arena Castelão depois da pausa da Copa do Mundo de Clubes.

As equipes vivem cenários diferentes. O Fortaleza precisa retomar a confiança do torcedor após mais de dois meses sem vitórias: seis derrotas e dois empates. A última vez que o Tricolor de Aço teve um triunfo foi na partida contra o Juventude, no dia 10 de maio, pelo placar de 5 a 0, no Estádio Presidente Vargas (PV). Além disso, o Leão do Pici foi eliminado da Copa do Nordeste na última quarta-feira (9) pelo Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Já o Alvinegro de Porangabuçu chega para o duelo embalado depois de eliminar o Sport nos pênaltis e carimbar sua vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Agora, o time de Léo Condé vira a chave para o Brasileirão, com o Vozão na segunda página da tabela de classificação, com 15 pontos somados, mas com um jogo a menos que a maioria dos times do campeonato brasileiro. Na competição, o Ceará busca recuperação depois de perder para Botafogo e Atlético-MG.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a rádio Verdinha FM 92.5 farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida, com imagem, pelo Premiere (pay-per-view).

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Juan Pablo Vojvoda tem um desfalque certo, o atacante Moisés. Ele segue em tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O atleta se lesionou no dia 13 de abril, no jogo contra o Internacional. Atualmente, ele está em transição e há chances de voltar às atividades até o final de julho.

Marinho também será desfalque. Ele foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão na partida contra o Vasco, no dia 17 de maio, em São Januário, pela 9ª rodada da competição. O atacante recebeu dois jogos de suspensão, após uma cotovelada no peito do atleta Lucas Piton e, por isso, estará de fora do Clássico-Rei.

As dúvidas são David Luiz, zagueiro, que está no departamento médico por um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda, e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, com uma tendinite no joelho direito.

Em compensação, foram regularizados o volante Ryan Guilherme e o atacante Tucu Herrera, que poderão estrear na partida.

No Brasileirão, o Fortaleza perdeu para o Santos por 3 a 2 antes da parada para o Super Mundial de Clubes. Durante a pausa, cinco atletas deixaram o elenco: Pol Fernández (Godoy), Dylan Borrero (América de Cáli) - os dois chegaram em 2025 como promessa na temporada e não renderam - Pedro Augusto (Sport), Felipe Jonatan (Mirassol por empréstimo) - já estavam escanteados por Vojvoda, e Titi, que surgiu uma oportunidade para ir ao Goiás e o atleta pediu a dispensa.

COMO CHEGA O CEARÁ?

Depois de eliminar o Sport na Copa do Nordeste, o Vozão chega com moral em busca de retomar o caminho das vitórias no Brasileirão. O técnico Léo Condé não tem dores de cabeça para montar o time que entra em campo. O único desfalque no plantel é o zagueiro Luiz Otávio, que segue em período de reabilitação depois de cirurgia no joelho.

No duelo do meio de semana, o Vovô já utilizou atletas que estavam retornando de lesões, como Matheus Bahia e Richardson. O primeiro deve continuar entre os titulares, enquanto o volante deve iniciar no banco de reservas contra o Fortaleza. Na meta alvinegra, Bruno Ferreira retomou a vaga e foi o herói na classificação contra o Leão da Ilha, com isso, deve permanecer na equipe principal.

Artilheiro do Ceará na temporada, com 12 gols marcados, Pedro Raul também chama a “responsa” na Série A, tendo balançado as redes em seis oportunidades na competição. No último duelo contra o Botafogo, fora de casa, antes da pausa, ele deixou a sua marca nos dois gols do Vozão naquele jogo.

Depois do camisa 9, a artilharia do Ceará no campeonato brasileiro é puxada por Marllon com dois gols marcados, seguido por Galeano, Aylon, Pedro Henrique, Matheus Araújo e Lucas Mugni, que assinalaram um gol cada. O argentino camisa 10, inclusive, é o “garçom” do time no ano, com oito assistências dadas.

Com um ano à frente do Ceará, Léo Condé é outro que vive momento nas graças do torcedor alvinegro e defende um tabu contra o Fortaleza. Em quatro duelos contra o rival do Alvinegro de Porangabuçu, o treinador venceu três e empatou em uma ocasião. No comando do Vovô foram dois resultados positivos e um empate no Campeonato Cearense deste ano. O outro triunfo foi com o Vitória, pela Copa do Nordeste em 2024.

HISTÓRICO DO CONFRONTO

A maior rivalidade do futebol cearense entrou em campo em 615 encontros ao longo da história. De acordo com dados do historiador David Barboza, o empate se sobressai com 217 resultados iguais, enquanto o Ceará levou a melhor em 209 confrontos, contra 188 triunfos do Fortaleza.

Quando o assunto é Série A, a última vez que as equipes se enfrentaram foi em 2022. Pelo primeiro turno daquele ano, o Ceará venceu por 1 a 0, com gol de Clebão, enquanto que no jogo da volta, o Fortaleza deu o troco com Moisés e bateu o rival pelo mesmo placar.

Nos últimos 10 jogos, são quatro vitórias do Ceará, cinco empates e apenas uma vitória do Fortaleza, que ocorreu no Campeonato Cearense de 2023.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Gustavo Mancha, Eros Mancuso; Matheus Pereira, Pochettino, Rossetto; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FORTALEZA X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

Competição: 13ª rodada do Brasileirão

Local: Arena Castelão

Data: 13/07/2025 (domingo)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)

Assistente 2: Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

Quarto Árbitro: Antônio Carlos Pequeno Frutuoso (AM)

VAR: Rodrigo D’ Alonso Ferreira (SC)

AVAR: Johnny Barros de Oliveira (SC)

AVAR2: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)