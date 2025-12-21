Norde Vôlei vence Mogi e encerra ano com quatro vitórias em quatro jogos na Superliga B

O Norde Vôlei venceu mais uma na Superliga B 2025/2026. Em jogo disputado no Ginásio da Universidade Braz Cubas, em Mogi da Cruzes, em São Paulo, por duas horas e meia, o time cearense fez 3 a 2 no Mogi Vôlei/SP e somou mais dois pontos na competição; o time paulista, por ter ganho dois sets, somou um ponto. As parciais foram 25 x 22 / 22 x 25 / 21 x 25 / 25 x 21 / 10 x 15.

Com a vitória e os dois pontos conquistados, o Carcará soma 11 pontos e se mantém na liderança da competição, mas, vai ficar de olho no jogo América/SSC/RN x Montes Claros/MG, que se enfrentam na segunda (22), em Natal, pois, se o time mineiro vencer por 3 a 0 ou 3 a 1, toma a liderança dos cearenses.

O jogo

Com um equilíbrio impressionante durante os cinco sets, as duas equipes alternaram momentos e viradas na partida. Com side-outs eficientes e poucos pontos de bloqueio, nenhuma equipe abriu mais de cinco pontos de vantagem. O ponteiro Rafa Bairros, do Norde Vôlei, começou o jogo muito visado nos saques dos paulistas, mas mostrou sua qualidade com excelentes recepções e ataques precisos, se destacando como bola de segurança do levantador Rodrigo Ribeiro.

Legenda: O Norde venceu sua segunda partida fora de casa na Superliga B Foto: Stephan Eilert / Norde Vôlei

Nos dois primeiros sets, as equipes caminharam lado a lado no placar e, curiosamente, quem acabou desgarrando do marcador no meio do set, levou a virada ao fim do período. Nos dois sets seguintes, os times vencedores tiveram dominância. O terceiro, vencido pelo Norde, foi controlado a partir da metade; já o quarto, vencido pelo Mogi, foi controlado pelo período inteiro. Confirmando o equilíbrio, as parciais também foram iguais: cada equipe venceu um set por 25 x 22 e 25 x 21.

No tie-break, com o time melhor preparado fisicamente, o Carcará nordestino mostrou sua força, abrindo rapidamente cinco pontos de vantagem e levando a diferença até o final - 15 a 10. O ponto final foi marcado por Rafa Bairros em um lindo bloqueio. O time titular se manteve o mesmo das últimas vitórias: Rodrigo Ribeiro (levantador), Rafa Bairros e Tiago Salles (ponteiros), Matheus Paulo e Pablo Bertolo (centrais), Caio da Silva (oposto) e Bruno Bello (líbero). O central Guilherme Rech entrou bastante, sendo decisivo em alguns momentos, principalmente no saque.

Preparação e próximo adversário

Após a partida deste sábado (20), contra o Mogi Vôlei/SP, o Norde Vôlei entra em um período de folga, retornando aos treinamentos no dia 29 de dezembro, visando a continuidade da Superliga B. O Carcará volta à quadra somente em 2026, quando recebe o Araucária Vôlei/PR no dia 8 de janeiro, às 19h, no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza.

“Agora é rever a família no Natal e depois voltar com todo o foco, toda disposição, toda energia positiva para os treinamentos. Estou muito feliz com os quatro jogos até aqui, mas a gente tem muita coisa pela frente, muita coisa para melhorar e o trabalho tem que continuar sendo feito do jeito que está sendo, porque a energia está legal e eu acho que dessa forma as coisas vão acontecer naturalmente“, celebrou o ponteiro Rafa Bairros, destaque do Norde na partida.