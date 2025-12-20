Racing aposta na contratação do lateral Mancuso, do Fortaleza, para 2026

O Racing-ARG mira na contratação do lateral-direito do Fortaleza, Eros Mancuso, para temporada de 2026. O atleta é o primeiro alvo para o plantel desejado por Gustavo Costas, técnico da equipe argentina. Com 26 anos, o jogador tem contrato com o Leão do Pici até 2028.

O Diário do Nordeste apurou que o Fortaleza não recebeu nenhum contato da equipe de Avellaneda. O atleta é uma das peças que o Tricolor de Aço tenta manter para a temporada do ano que vem.

CHEGADA NO PICI

Mancuso tem contrato com o Fortaleza até 2028. No Tricolor de Aço desde o ano passado, ele acumula 59 jogos, dois gols e sete assistências. Em 2025, viveu um ano de oscilações, mas se firmou na lateral-direita ao longo da temporada.

Na Argentina, iniciou a carreira nas categorias de base do Boca Juniors e também atuou pelo Estudiantes.