Fortaleza x Ceará: confira horário, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e Ceará entram em campo neste sábado (1º), às 16h, pela partida de ida da grande final do Campeonato Cearense. O confronto é marcado pela tentativa tricolor de chegar ao seu Pentacampeonato, enquanto o Alvinegro busca retomar a hegemonia estadual. O duelo acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Tentando a primeira vitória contra o maior rival no ano, o Leão do Pici quer avançar na luta pelo pentacampeonato inédito na história da equipe. O time de Vojvoda teve dois dias de treinamentos para voltar a enfrentar o Ceará após a última derrota.

Nesta edição do Campeonato Cearense, em sete jogos o Tricolor soma cinco vitórias, um empate e uma derrota. O único tropeço aconteceu justamente contra o Ceará na fase de grupos da competição.

O Alvinegro de Porangabuçu chega embalado depois de vencer os três primeiros Clássicos-Rei na temporada. No meio da semana, o Ceará desbancou o maior rival por 3 a 2 e garantiu vaga na final da Copa do Nordeste. Gustavo Morínigo está invicto nos confrontos diante de Juan Pablo Vojvoda no ano.

A última vez que o Vozão levantou o troféu de campeão estadual foi em 2017. Do atual elenco, Luiz Otávio e Richardson fizeram parte da campanha vencedora há seis anos. Além de retomar a hegemonia da competição, o Alvinegro tem a missão de impedir a sequência de títulos do Fortaleza.

QUAL HORÁRIO

A partida de ida pela final do Campeonato Cearense acontece às 16h, deste sábado (1º).

PALPITES

ONDE ACOMPANHAR O JOGO

A partida será transmitida pela rádio Verdinha (FM 92,5), além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Titi, Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino, Calebe; Romarinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ceará: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Erick, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo.

DÚVIDAS E DESFALQUES

Vojvoda ainda não conta com João Ricardo, Guilherme, Romero e Pedro Rocha, todos lesionados. Lucas Esteves é dúvida para o confronto, o atleta estava em fase de transição após tratar um estiramento na coxa. O Fortaleza não sofre baixas por suspensão.

Do lado de Porangabuçu, Gustavo Morínigo não poderá contar com Pedro Lucas e Álvaro, que chegaram depois do prazo para inscrição no estadual. Na última partida, David Ricardo foi cortado em decorrência de uma virose, mas deve ser opção neste sábado. Caíque Gonçalves é dúvida depois de ser substituído por Arthur Rezende.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X CEARÁ

Data: 01/04/23 (sábado)

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO) - Fifa

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO) - Fifa

Assistente 2: Bruno Boschilia (PR) - Fifa

4º Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS) - Fifa

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN) - Fifa