Tinga tira pressão da conquista do pentacampeonato: 'Tem o estadual, que é muito importante. Mas tem o ano todo'

Na busca do pentacampeonato estadual, Tinga preferiu tirar a pressão pela conquista do título. O jogador foi questionado, em coletiva nesta sexta-feira (31), se seria vexame perder o Cearense para o rival Ceará.

Na sequência, o jogador exaltou as competições nacionais que o time vai jogar e o torneio Sul-Americana.

"Precisa ir bem no Brasileiro, na Sul-Americana. Se a gente perder, a gente pode ser campeão da Sul-Americana. O que o torcedor pode escolher no final do ano? Melhor um título sul-americano ou do estadual?", disse.