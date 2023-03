Tinga nega que atletas do Fortaleza tenham humilhado jogadores do Ceará; entenda a polêmica

O último Clássico-Rei segue rendendo polêmica. O zagueiro Tiago Pagnussat revelou em entrevista coletiva que jogadores do Ceará teriam sido humilhados por atletas do Fortaleza na partida da Copa do Nordeste. Nesta sexta-feira (31), o lateral Tinga rebateu as falas do adversário.

Na sua declaração, Tiago Pagnussat disse: "alguns jogadores deles tentaram até humilhar nossos jogadores com algumas palavras pesadas, que não vale a pena comentar". Tinga classificou a declaração de Pagnussat como 'infeliz'.

"Ele me conhece, eu conheço muito bem ele. A gente nunca vai menosprezar o adversário, ainda mais o nosso rival. Então a gente sabe que a gente sempre conversa fora e sabemos que o Clássico é nos detalhes e a gente sabe que é pegado os jogos, sabe que tem falta, que o juiz vai atrapalhar, que vai ter confusão, isso é normal nos clássicos. Então ele falar que a gente humilhou, isso aí é palavras dele. A gente tá com a cabeça totalmente focado nesses dois jogos, que são as finais. A gente está preparado para fazer um grande jogo amanhã. E o que ele falou, deixa ele falar. Nosso grupo tá muito tranquilo. Já conversamos muito sobre tudo isso que tá acontecendo, a gente sabe que estamos devendo", disse.

Possível perda do título

Na busca do pentacampeonato estadual, Tinga preferiu tirar a pressão pela conquista do título.