Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (29)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda, dia 29 de dezembro de 2025
(Atualizado às 08:19)
O futebol internacional segue movimentando a agenda de jogos. Nesta segunda-feira (29), 16 equipes entram em campo por diversas competições. Entre elas, a Copa Africana de Nações, além dos Campeonatos Italiano e Português.
VEJA OS JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (29)
COPA AFRICANA DE NAÇÕES
- 13h Angola x Egito – Band, BandSports e YouTube Esporte na Band
- 16h Zâmbia x Marrocos – BandSports e YouTube Esporte na Band
CAMPEONATO ITALIANO
- 16h45 Roma x Genoa – ESPN
CAMPEONATO SAUDITA
- 11h35 Al-Khaleej x Al-Fateh – Canal GOAT
- 14h30 Al-Taawoun x Al-Najmah – Canal GOAT
CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)
- 15h Coventry City x Ipswich Town – X Sports e Disney+
- 17h15 Birmingham x Southampton – Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 17h15 Porto x AVS – X Sports e Disney+
