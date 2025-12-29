Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda, dia 29 de dezembro de 2025

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 08:19)
Jogada
Legenda: Roma entra em campo pelo Campeonato Italiano
Foto: ErreRoberto/Shutterstock

O futebol internacional segue movimentando a agenda de jogos. Nesta segunda-feira (29), 16 equipes entram em campo por diversas competições. Entre elas, a Copa Africana de Nações, além dos Campeonatos Italiano e Português.

VEJA OS JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (29)

COPA AFRICANA DE NAÇÕES

  • 13h Angola x Egito – Band, BandSports e YouTube Esporte na Band
  • 16h Zâmbia x Marrocos – BandSports e YouTube Esporte na Band

CAMPEONATO ITALIANO

  • 16h45 Roma x Genoa – ESPN

CAMPEONATO SAUDITA

  • 11h35 Al-Khaleej x Al-Fateh – Canal GOAT
  • 14h30 Al-Taawoun x Al-Najmah – Canal GOAT

CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)

  • 15h Coventry City x Ipswich Town – X Sports e Disney+
  • 17h15 Birmingham x Southampton – Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 17h15 Porto x AVS – X Sports e Disney+
