Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com Lotomania pagando R$ 7,8 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (29).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:31)
Negócios
Imagem de bolas coloridas do sorteio da loteria federal da caixa com números variados, como 13, 50 e 90, dentro de uma caixa de plástico transparente, relacionadas a jogos de azar e loterias.
Legenda: É possível apostar presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa.
Foto: Divulgação/Loterias Caixa.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As loterias federais do dia podem sortear o acumulado de até R$ 7,8 milhões com a Lotomania nesta segunda-feira (29). Ganha a quantia quem acertar os 20 números desta noite.

Dupla Sena é outra com sorteio hoje, quando pode pagar o prêmio de R$ 4,5 milhões.

Outros jogos do dia

A Lotofácil está na agenda e pode sortear até R$ 1,8 milhão

Com os menores prêmios da noite, a Quina e a Super Sete pagam R$ 600 mil e R$ 200 mil, respectivamente. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (29/12)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha
Quina R$ 4 milhões  Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Lotomania   R$ 3,1 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. 
Dupla Sena  R$ 3 milhões  Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. 
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas.
Loteca R$ 1 milhão  Acertar o resultado de 14 jogos.
Super Sete R$ 500 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. 

Veja também

teaser image
Negócios

Veja o que dá para comprar com R$ 1 bilhão da Mega da Virada

teaser image
Negócios

Confira quais são os números mais sorteados na Mega da Virada

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Uma imagem em close-up e foco raso (pouca profundidade de campo) mostra a mão de um estudante, com uma pulseira de relógio dourada no pulso direito, segurando uma caneta azul-clara e escrevendo em uma folha de papel de prova ou exame. A mão e a caneta estão no primeiro plano e em foco nítido, enquanto o papel, com linhas e quadrados impressos, ocupa a maior parte do centro e parte inferior da imagem. No fundo, desfocado, é possível ver as costas de outros estudantes sentados em cadeiras de madeira, em um ambiente que sugere uma sala de aula ou auditório durante uma avaliação. A iluminação é clara.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda (29)

Com salários de até R$ 10.495,80, há oportunidades na Capital e Interior.

Redação
Há 12 minutos
Foto de produção de energia eólica no Nordeste, utilizada para ilustrar matéria de estudo do ONS que aponta investimentos previstos para a região.
Negócios

ONS pede cautela no escoamento de energia renovável pelo Ceará sob risco de colapso do sistema

Estado é um dos mais afetados e 'desperdiçou' milhões de megawatts-hora em quatro anos.

Mariana Lemos
Há 12 minutos
Imagem de bolas coloridas do sorteio da loteria federal da caixa com números variados, como 13, 50 e 90, dentro de uma caixa de plástico transparente, relacionadas a jogos de azar e loterias.
Negócios

Com Lotomania pagando R$ 7,8 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (29).

Redação
Há 1 hora
Egídio Serpa

Atenção, contadores! Reforma Tributária terá um período educativo

Para evitar o travamento da economia, a Receita Federal e o Comitê Gestor criaram período de transição de 3 meses, postergando efeitos mais duros da CBS e do IBS

Egídio Serpa
29 de Dezembro de 2025
Imagem de carros e uma mansão de luxo.
Negócios

Veja o que dá para comprar com R$ 1 bilhão da Mega da Virada

Sorteio será realizado na noite do dia 31 de dezembro.

Redação
28 de Dezembro de 2025
pista do aeroporto de fortaleza.
Igor Pires

Voo da Latam desvia para Fortaleza por emergência médica com comissário

Integrante da tripulação teria sofrido um AVC na viagem entre Guarulhos (SP) e Milão, na Itália.

Igor Pires
28 de Dezembro de 2025
Patrícia Abravanel segurando uma tele sena no palco do programa onde é realizado o sorteio.
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (28/12)

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Banco Master: setor financeiro diz que Banco Central age com independência

Essa atuação inclui a intervenção e, em casos extremos, a necessidade de liquidação na Instituição Financeira problemática e sem condições de seguir em suas atividades

Egídio Serpa
28 de Dezembro de 2025
Fiéis usam chapéus de palha e fazem gestos de devoção diante da estátua de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, sob céu azul.
Negócios

Cidade cearense está entre as mais endividadas do Brasil

Crescimento das despesas, rigidez orçamentária e limitações de arrecadação prejudicam cenário.

Letícia do Vale
28 de Dezembro de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3573, deste sábado (27/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
27 de Dezembro de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2336 de hoje, 27/12; prêmio é de R$ 75,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
27 de Dezembro de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1157 de hoje, 27/12; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
27 de Dezembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6913, deste sábado (27/12); prêmio é de R$ 14,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
27 de Dezembro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6029, deste sábado (27/12); prêmio é de R$ 1,3 milhão

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
27 de Dezembro de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 315 de hoje 27/12; prêmio é de R$ 14,5 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
27 de Dezembro de 2025
Imagem mostra trem nos trilhos.
Negócios

Ferrovias, rodovias e porto: o que falta para destravar a logística no Ceará?

Estado ainda enfrenta gargalos estruturais.

Lucas Monteiro
27 de Dezembro de 2025
Imagem em preto e branco de um rosto de homem negro, idoso, com barba e usando chapéu.
Negócios

Morre Marco Antonio Moura, fundador do Grupo Lagoa

Causa da morte não foi divulgada; Acesu se manifesta sobre perda.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Mão de uma pessoa preenchendo o jogo na loteria TimeMania, da Caixa Econômica Federal, com cartelas de outros jogos ao redor.
Negócios

Loterias do dia podem pagar mais de R$ 105,4 milhões neste sábado (27/12); confira

O concurso com maior prêmio é a TimeMania, com valor estimado em R$ 75 milhões.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Foto que contém caminhões de carga trafegando pela BR-222.
Negócios

Indústrias lideram pedidos de recuperação judicial no Ceará; veja lista

Segmento de construção de ferrovias e rodovias também aparece em destaque no levantamento.

Luciano Rodrigues
27 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Como foi 2025? Como será 2026? Empresários cearenses respondem

Ivens Jr, Beto Studart, Tom Prado, José Carlos Pontes, Gentil Linhares, Cristiano Maia, Ricard Pereira e Luciano Braga fazem revelações

Egídio Serpa
27 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3572, desta sexta-feira (26/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3572, desta sexta-feira (26/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
26 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6912, desta sexta-feira (26/12); prêmio é de R$ 12,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6912, desta sexta-feira (26/12); prêmio é de R$ 12,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
26 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2867 – Sorteio de sexta-feira, 26/12; Prêmio de R$ 7,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2867 – Sorteio de sexta-feira, 26/12; Prêmio de R$ 7,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2867 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
26 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 790 - Sorteio de sexta-feira, 26/12; Prêmio de R$ 150 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 790 - Sorteio de sexta-feira, 26/12; Prêmio de R$ 150 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 790 em 26/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
26 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2904 de hoje, sexta-feira, 26/12; prêmio é de R$ 4,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2904 de hoje, sexta-feira, 26/12; prêmio é de R$ 4,2 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2904 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 4,2 milhões.

A. Seraphim
26 de Dezembro de 2025
Imagem de oficinas do Instituto JCPM.
Papo Carreira

Instituto JCPM oferta 240 vagas para oficinas gratuitas de maquiagem e estética em Fortaleza

Cursos serão ofertados em unidades do RioMar.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Tecnologia: nova película cobre e amplia vida do pimentão colorido

A novidade tecnológica, descoberta pela Itaueira Agropecuária em sua unidade de S. Bendito, no Ceará, prolonga a vida da fruta e mantém seu sabor e qualidade

Egídio Serpa
26 de Dezembro de 2025
Fachada do prédio da Sefaz em Fortaleza.
Negócios

Ceará prevê crescimento na arrecadação do ICMS e deve atingir mais de R$ 21 bilhões em 2025

Para isso, dezembro precisa ser o mês de maior arrecadação do ano.

Paloma Vargas
26 de Dezembro de 2025
Fachada Aeroporto de Jeri
Igor Pires

Fraport pode realizar investimentos superiores aos R$ 100 milhões previstos em Jericoacoara

Igor Pires
26 de Dezembro de 2025
Foto que contém placa da rua Castro e Silva.
Negócios

O que está por trás da economia de quarteirões da rua Castro e Silva?

Luciano Rodrigues
26 de Dezembro de 2025