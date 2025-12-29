Com Lotomania pagando R$ 7,8 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As loterias federais do dia podem sortear o acumulado de até R$ 7,8 milhões com a Lotomania nesta segunda-feira (29). Ganha a quantia quem acertar os 20 números desta noite.

A Dupla Sena é outra com sorteio hoje, quando pode pagar o prêmio de R$ 4,5 milhões.

Outros jogos do dia

A Lotofácil está na agenda e pode sortear até R$ 1,8 milhão.

Com os menores prêmios da noite, a Quina e a Super Sete pagam R$ 600 mil e R$ 200 mil, respectivamente.

Loterias da caixa com sorteio hoje (29/12)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Quina R$ 4 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotomania R$ 3,1 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. Dupla Sena R$ 3 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Loteca R$ 1 milhão Acertar o resultado de 14 jogos. Super Sete R$ 500 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

