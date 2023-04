Fortaleza vence Clássico-Rei com méritos, mas final do Campeonato Cearense está em aberto

O Fortaleza largou na frente na final do Campeonato Cearense de 2023. No Clássico-Rei de ida, neste sábado (1º), na Arena Castelão, venceu o Ceará por 2 a 1 com méritos - foi melhor em campo. A decisão, no entanto, está totalmente em aberto: qualquer vitória alvinegra mínima leva os pênaltis.

A vantagem leonina é se sagrar pentacampeão com um empate. Do placar de 2 a 0, com Lucas Sasha e Caio Alexandre, viu o Vovô reagir e ficar mais vivo nos acréscimos, em penalidade convertida por Danilo Barcelos.

Legenda: Caio Alexandre ampliou o placar para o Fortaleza logo aos 2 minutos do 2º tempo Foto: Fabiane de Paula / SVM

O fato: os papéis dos Clássicos-Rei anteriores, com três vitórias do Ceará, foram invertidos. O time de Morínigo, que iniciou os jogos anteriores em alta rotação, competitivo, sentiu a pressão da equipe de Vojvoda, que foi mais intensa, agressiva e, principalmente no 1º tempo, teve mais domínio.

Assim, mais uma vez, a postura em campo, o “modo de encarar” o Clássico-Rei fez a diferença. No caso tricolor, a grande atuação do volante Lucas Sasha também foi fundamental. Melhor do jogo, o camisa 88 venceu a maioria dos duelos, neutralizou peças importantes como Janderson e deixou o time combativo.

Duelo de estratégia

Vojvoda mudou cinco jogadores do Fortaleza e o esquema tático comparado com o último Clássico-Rei: Galhardo, Lucas Sasha, Bruno Pacheco, Moisés e Tinga foram titulares no 4-4-2. A equipe se fortaleceu defensivamente e trabalhou para minar as qualidades do Ceará - que repetiu o time.

Com reforço nas pontas, Erick e Janderson não conseguiram jogar. Pelo meio, com Castilho discreto, Vitor Gabriel foi pouco acionado. Assim, o Leão ditou o ritmo e construiu as jogadas até abrir o placar aos 22, com Lucas Sasha. Nos primeiros 45 minutos, inclusive, o Vovô não acertou nenhum chute.

Legenda: Janderson teve pouco espaço e foi muito marcado pela defesa do Fortaleza Foto: Fabiane de Paula / SVM

O novo golpe, logo no minuto inicial do 2º tempo com Caio Alexandre, reforçou a superioridade e também os nervos mais calmos do Leão, que ainda desperdiçou oportunidades. O Alvinegro tentou uma reação, mais fruto da entrega, de raça, e contou com Chay para melhorar: até descontando nos acréscimos.

Logo, o Fortaleza esteve melhor. O Ceará fez pouco, mas ficou vivo. Assim, tudo em aberto na decisão. A volta será no próximo sábado (8), às 16h, na Arena Castelão, valendo a taça de campeão.