Em clássico eletrizante, Ceará vence Fortaleza e está na final da Copa do Nordeste

O Ceará é finalista da Copa do Nordeste de 2023. O Vozão venceu o Fortaleza por 3 a 2 no Castelão na noite desta quarta-feira (29), e segue firme na luta pelo tri-campeonato.

Os gols do Vovô foram marcados por Erick, Caíque e Titi (contra), com Calebe e Lucero marcando para o Fortaleza.

Foi a 3ª vitória seguida do Alvinegro sobre o Tricolor. As duas anteriores foram pelo Estadual (2x1) e Copa do Nordeste (2x0).

Finalíssima

O adversário do Vovô na finalíssima sairá de Sport x ABC, que jogam na Ilha do Retiro nesta quinta-feira, após o jogo na quarta-feira ter sido suspenso devido ás fortes chuvas quando o Sport vencia por 1 a 0. Os dois jogo finais serão nos dias 19 de abril e 3 de maio e a ordem dos mandos será definida pela melhor campanha somando todas as fases.



Jogaço

O duelo no Castelão começou mais pegado que o habitual. Como se tratava de uma decisão, os jogadores de Ceará e Fortaleza dividiam cada bola, muitas vezes de forma dura.

E o Vovô saiu na frente logo aos 6 minutos. Janderson cruzou, Erick dominou e foi derrubado por Lucas Crispim. O àrbitro Marcelo de Lima Henrique foi ao VAR e marcou a penalidade, seis minutos depois. Na cobrança, Erick fez 1 a 0 para o Vovô.

Legenda: Erick abre o placar para o Ceará no Clássico-Rei em cobrança de pênalti Foto: Thiago Gadelha / SVM



Depois do gol do Ceará, o jogo continuou muito pegado - cartões amarelos sendo distribuídos - com divididas fortes, mas sem chances de gol

Foi quando aos 31 minutos, Calebe bateu falta direto para o gol e empatou para o Leão: 1 a 1.

Legenda: Calebe empatou o jogo para o Leão em cobrança de falta que surpreendeu Richard Foto: KID JUNIOR

Mas logo depois, o Vovô voltou a ficar na frente: Castilho cobrou escanteio, Caíque desvia, Fernando Miguel solta e no rebote, o volante manda para o gol: 2 a 1 para o Ceará.

Legenda: O Ceará voltou a ficar na frente com gol de Caíque ainda no 1º tempo Foto: THIAGO GADELHA

Depois do gol, o jogo ficou mais aberto, com Richardson perdendo uma chance para o Vovõ e Romarinho para o Leão.

E na última chance do 1º tempo, Castilho cobrou falta na área e a bola sobrou para Erick, livre, mandar pra fora.

Muita emoção

O 2º tempo começou com o Ceará atacando e ampliando a vantagem com um minuto: em contra-ataque rápido, Janderson recebe lançamento de Richardson, chutou cruzado e Titi marcou contra: 3 a 1.

Foi quando o Fortaleza se complicou com a expulsão de Galhardo, aos 9 minutos.

Legenda: Galhardo foi expulso no início do 2º tempo e complicou a reação do Fortaleza no Clássico Foto: THIAGO GADELHA

Mas mesmo com um jogador a menos, o Fortaleza foi pra cima, e diminuiu aos 19 minutos. Após bate-rebate, Erick cortou mal e Lucero diminuiu: 2x3.

Animado com o gol, o Tricolor continuou atacando e Crispim finalizou para defesa de Richard.

Com um a mais, o Ceará tentava armar contra-ataques, mas despediçava chances, com Erick e Pagnussat.

Aos 33 minutos,o Leão teve gol anulado por impedimento. Pikachu bateu, Richard defendeu e no rebote, Britez marcou, mas o lance foi invalidado.

Na reta final do jogo, o Ceará encaixou mais ataques e perdeu chance clara com Warley, mandando por cima.

Aos 46, o Leão quase empatou, aos 46, mas Lucero cabeceou no travessão.

E ainda deu tempo para o Ceará criar uma grande chance, aos 52, com Luvannor, mas Fernando Miguel defendeu duas vezes.

Depois do lance, o jogo foi encerrado e a torcida alvinegra fez a festa da clasificação com os jogadores.

Legenda: Ao fim da partida, os jogadores do Vozão comemoraram muito a classificação Foto: KID JUNIOR

Como foi o tempo real de Fortaleza 2x3 Ceará:

Escalações

Fortaleza | Fernando Miguel; Brítez (Sammuel), Benevenuto e Titi; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino (Thiago Galhardo), Calebe (Tinga) e Lucas Crispim (Pikachu); Romarinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Fernando Miguel; Brítez (Sammuel), Benevenuto e Titi; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino (Thiago Galhardo), Calebe (Tinga) e Lucas Crispim (Pikachu); Romarinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. Ceará | Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Willian Formiga; Richardson, Caíque (Arthur Vezende) e Guilherme Castilho (Chay); Erick, Janderson e Vitor Gabriel (Álvaro / Luvannor). Técnico: Gustavo Morínigo.

Ficha Técnica | Fortaleza x Ceará

Competição: Copa do Nordeste - semifinal.

Local: Arena Castelão (Fortaleza).

Data: 29 de março, quarta-feira.

Horário: 21h30.

Gols: Erick aos 12' 1T (0x1), Calebe aos 31' 1T (1x1), Caíque aos 34' 1T (1x2), Álvaro no 1' 2T (1x3) e Lucero aos 19' 2T (2x3).

Cartões amarelos: Brítez, Romarinho Benevenuto, Hércules e Thiago Galhardo (Fortaleza); Guilherme Castilho, Tiago Pagnussat, Vitor Gabriel, Warley e Luvannor (Ceará).

Cartão vermelho: Thiago Galhardo (Fortaleza).

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique.

VAR: Adriano Barros.