Após dores na panturrilha, Saulo Mineiro aparece treinando com bola no Ceará

Saulo Mineiro, atacante do Ceará, apareceu em uma foto publicada pelo perfil oficial do clube nas redes sociais treinando com bola no gramado de Carlos de Alencar Pinto, centro de treinamento da equipe, em Porangabuçu.

A imagem deixou torcedores aliviados, tendo em vista que o atacante, autor do gol da vitória alvinegra sobre o América-MG, na última segunda-feira (18), deixou o gramado da Arena Castelão no segundo tempo do jogo com dores na panturrilha.

O fato de estar treinando com bola indica que provavelmente a lesão não teve gravidade e que Saulo Mineiro deve estar normalmente à disposição do técnico Léo Condé para a última rodada da Série B, no domingo (24), contra o Guarani.

Atualmente dentro do G-4 da Série B, o Ceará depende apenas de si na última rodada para conquistar o acesso. Em caso de vitória sobre o Guarani, estará matematicamente confirmado na próxima edição da Série A do Brasileirão.