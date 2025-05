Maracanã solicita mudança de mando da Copa do Brasil contra o Inter para Florianópolis (SC)

O Maracanã solicitou a mudança de seu mando de campo do jogo da 3ª Fase da Copa do Brasil, no dia 22 de maio, contra o Internacional. A partida, originalmente marcada para o Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), deve acontecer no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC) a pedido do time cearense.

A CBF ainda não oficializou a mudança, mas não deve impôr nenhum obstáculo, já que venda de mando de campo na Copa do Brasil é comum.

O time cearense, recebeu uma proposta financeira vantajosa para vender o mando, de cerca de R$ 300 mil. O acordo também prevê que o Internacional fique responsável pelos custos de viagem e alimentação da delegação do Maracanã.

Legenda: O Maracanã perdeu o jogo de ida no Beira Rio por 1 a 0 Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O Orlando Scarpelli, de propriedade do Figueirense, tem capacidade para 19.584 pessoas, semelhante ao Presidente Vargas, em Fortaleza. Mas o Maracanã entende que o público no PV seria pequeno, dando prejuízo financeiro ao clube, diferente de uma partida no Scarpelli, pelo grande número de gaúchos e torcedores do Internacional morando em Santa Catarina ou até mesmo gaúchos que se desloquem até Florianópolis.

No jogo de ida, o Maracanã perdeu por 1 a 0 no Beira-Rio e precisa reverter a vantagem colorada para avançar na competição.