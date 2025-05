Vina vai voltar para o Ceará? Entenda a possibilidade de retorno do meia ao Vovô

O nome do meia Vina voltou a ser especulado no Ceará nos últimos dias, após postagens enigmáticas do jogador nas redes sociais. Em fim de contrato no futebol da Arábia Saudita o meia-atacante deve ficar livre no mercado em breve.

Apesar do interesse do jogador de retornar ao Ceará, deixado claro nas diversas postagens, do pedido de parte da torcida, e da campanha de alguns ex-companheiros, como Richardson, Saulo Mineiro e Fernando Sobral, o meia não está próximo de um retorno.

O Diário do Nordeste apurou que a possibilidade sequer foi conversada internamente entre a diretoria e o departamento de futebol do Ceará. Além disso, nenhum contato foi feito, até o momento, com o jogador e o seu staff para sondar um evento retorno.

Aos 34 anos, Vina defende atualmente o Al-Jubail, do futebol da Arábia Saudita. Na atual temporada, ele soma 17 jogos disputados e oito gols marcados. Ele deixou o Ceará em 2023, após mais de três temporadas atuando pelo Vovô.