Fernando Sobral comenta sobre possível volta de Vina ao Ceará: 'Eu contrataria'

O meio-campista Fernando Sobral, do Ceará, participou ao vivo nesta quinta-feira (8) do programa Jogada 1º Tempo. Titular do time de Léo Condé, o jogador fala sobre a carreira, o futuro e o bom momento do Vovô neste início da Série A do Brasileirão 2025. No programa, o volante foi perguntado sobre uma possível volta do meia Vinícius Goes, o Vina que atualmente joga pelo Al-Jubail, da Árabia Saudita, ao Alvinegro.

‘Eu e o Vina sempre nos demos bem. É um cara que tem identificação com o clube e, para mim, tá em uma prateleira alta do clube, fez muito pelo clube mas, infelizmente, a gente teve um ano de 2022 onde ninguém teve um destaque individual. É um cara que chegou a tá na pré-convocação da Seleção Brasileira e este feito não consigo lembrar quem já conseguiu alcançar. Se eu tivesse o poder, eu contrataria. É um cara que decide e decidiu tantos jogos para gente em jogos do Campeonato Brasileiro e dispensa comentários. Também não sei como está o pensamento da diretoria e dele em relação a isso, mas eu contrataria.’ Fernando Sobral Volante do Ceará

SITUAÇÃO DE VINA

O meia está emprestado ao Al-Jubail pelo Al-Hazem e tem seu contrato se encerrando em junho. Vina, por sua vez, sempre comenta ou reposta coisas sobre o Ceará em suas redes sociais.

Legenda: Saulo Mineiro pediua volta de Vina ao Ceará e ex-meia respondeu com um emoji de ampulheta. Foto: Divulgação/Instagram Vina

Nesta quinta-feira (8), respondeu o também ex-atleta do Ceará Saulo Mineiro que comentou em uma de suas publicações pedindo que ele voltasse para o Alvinegro. Na resposta, Vina riu e respondeu com um emoji de ampulheta, referindo à questão de tempo para que isso acontecesse.

* Sob supervisão de Vladimir Marques