SAF do Ceará e finanças: Exclusiva com o CEO do clube Danilo Bittencourt

O futuro do Ceará foi tema do episódio desta semana, com destaque para as finanças e a possibilidade do clube alvinegro aderir ao processo de SAF. O CEO do Ceará, Danilo Bittencourt, foi o entrevistado que revelou os planos internos do Vozão e a saúde financeira da agremiação. Samuel Conrado comanda a atração com participação de Alexandre Mota.

O episódio do Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira no Youtube do Jogada SVM e, às 20h30, na tela da TV Diário. Aos domingos, pela manhã, o bate-papo entra na programação da Verdinha FM.

ASSISTA O EPISÓDIO