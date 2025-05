Gustavo Mancha celebra fase atual de projeta duelo contra Juventude 'vai ser muito difícil'

O zagueiro Gustavo Mancha do Fortaleza, em coletiva nesta quarta-feira (7), falou sobre seu momento atual de destaque pelo equipe. Segundo o defensor, nem ele esperava assumir a titularidade tão cedo, que projetou a partida neste sábado (10), na qual o Leão do Pici enfrenta a equipe do Juventude, às 16h, no Estádio Presidente Vargas (PV).

'Tranquilo para fazer o que sei e o que faço nos treinos. Sobre a ansiedade, pessoal mais novo fica ansioso e eu tô bem tranquilo junto com o time. O jogo de amanhã vai ser muito difícil e a gente sabe, eles tão com o mesmo número de pontos que a gente e não tenho dúvida que vai ser um jogo difícil. A gente tem noção disso, trabalha para isso e estamos muito confiantes' Gustavo Mancha Zagueiro do Fortaleza

DUELO CONTRA O JUVENTUDE

A partida entre os times é tida como uma partida importante por causa da posição atual do Fortaleza na tabela. Ambos os times estão com o mesmo número de pontos com 7 pontos mas o Leão é quem ocupa a 17ª posição, a primeira dentra zona de rebaixamento.

O confronto terá a transmissão do YouTube do Jogada e da rádio da Verdinha 92.5 com estreia na narração de Walber Freitas, com comentários de André Almeida e reportagem de Fernanda Alves.

DESTAQUE DE MANCHA

Desde a partida contra o Colo-Colo, no Chile, na qual foi cancelada devido à invasão da torcida e a vitória foi concedida ao Tricolor, o zagueiro é figurinha frequentemente presente na escalação do time. Até então, o zagueiro atuou em Gustavo Mancha em 12 partidas na temporada e passa a ser exemplo para quem vem da base continuar almejando brigar por vaga no time profissional.

'A gente que vem da base, e pega esse tanto de minutagem, para gente é muito bom. Espero que tenha mais pessoal da base o quanto antes.

Para mim, jogar ao lado desses caras, nunca imaginei isso. Jogar ao lado do David Luiz, Kuscevic, Titi é muito bom. Eu converso com eles bastante no dia a dia e me dão muitos conselhos e muitas dicas. Fico muito feliz por isso e não imaginava e não me imaginava, num período tão curto (como jogador profissional) esse número de partidas.', finalizou o jovem central.

* Sob supervisão de Vladimir Marques