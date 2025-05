Ceará nunca venceu o Santos como visitante: veja confrontos

O Ceará encara o Santos, no Allianz Parque, em São Paulo, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h. Vindo de triunfo vindo do Vitória, o Vovô tem como desafio superar o tabu de nunca ter vencido o Santos em partidas como visitante no Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro começou bem, desde seu retorno à elite nacional, com 7 pontos em 7 rodadas. Tendo vencido três partidas, empatou duas e perdido duas. O Vovô, atualmente, ocupa a 7ª colocação da tabela.

Ainda sobre o retrospecto, uma informação que chama a atenção é o número de jogos entre as equipes. Com apenas 10 jogos das equipes com a equipe do litoral, são 6 vitórias para o Santos e 4 empates.

VEJA RESULTADO DOS JOGOS ENTRE AS EQUIPES:

22-10-2024 - Santos 1-0 Ceará - Série B 2024

21-05-2022 - Santos 0-0 Ceará - Brasileirão 2022

05-06-2021 - Santos 3-1 Ceará - Brasileirão 2021

27-12-2020 - Santos 1-1 Ceará - Brasileirão 2020

28-10-2020 - Santos 0-0 Ceará - Copa do Brasil 2020

17-10-2019 - Santos 2-1 Ceará - Brasileirão 2019

14-04-2018 - Santos 2-0 Ceará - Brasileirão 2018

07-08-2011 - Santos 1-0 Ceará - Brasileirão 2011

16-05-2010 - Santos 1-1 Ceará - Brasileirão 2010

07-06-1978 - Santos 2-1 Ceará - Brasileirão 1978

ÚLTIMO CONFRONTO ENTRE OS TIMES

As equipes alvinegras se enfrentaram ano passado, em 2024, pela Série B. Nas duas partidas, foram duas vitórias para o Santos. Na partida realizada na Vila Belmiro, em outubro de 2024, o Ceará jogou bem, teve chances, mas não conseguiu reverter a derrota.

Como o revés não foi suficiente para impedir o acesso do Vovô, com os times retornando no ano de 2025 à primeira divisão, o Alvinegro de Porangabuçu possui uma boa chance de quebrar o tabu, tendo em vista o mal momento vivido pelo time do litoral paulista.

TRANSMISSÃO

A bola rola pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e o jogo terá a transmissão no canal do YouTube do Jogada e na rádio da Verdinha 92.5.

* Sob supervisão de Vladimir Marques