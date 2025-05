Ceará x Vitória: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de retomar o caminho dos triunfos, o Ceará recebe o Vitória, neste sábado (3), às 18h30, pela 7ª rodada do Brasileirão Série A. Dois pontos separam as equipes na tabela da competição e, tanto Vovô quanto o Leão, vêm de empate pela última rodada. O clássico entre alvinegros e rubro-negros marca o retorno do time de Porangabuçu ao estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

Depois de ser derrotado para o Palmeiras na Copa do Brasil, o Ceará tenta virar a chave diante do Vitória. O Alvinegro está na 9ª posição com oito pontos somados em seis partidas até aqui. Na competição, o time de Léo Condé vem de empate em 1 a 1 contra o São Paulo, na Arena Castelão.

Do outro lado, o rubro-negro baiano teve uma semana cheia de atividades para encarar o Ceará pelo Brasileirão. O Vitória ficou no empate em 1 a 1 com o Grêmio, na última rodada da competição. Inclusive, o time treinado por Thiago Carpini tem apenas um triunfo, três empates e duas derrotas na Série A.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O VOZÃO?

O Ceará não tem baixas em relação ao time que encarou o Palmeiras no meio de semana. Com apenas dois dias de preparação de um jogo para o outro, Léo Condé não deve mexer no time titular que atuou na Copa do Brasil.

O Alvinegro divide com Internacional e Bragantino o posto de terceiro melhor ataque do Brasileirão, com oito gols marcados em seis jogos cada. Diante do rubro-negro, o comandante alvinegro estudou estratégias para ter o ataque eficiente novamente, já que o time passou em branco no meio de semana.

Artilheiro da equipe na temporada com 9 gols marcados, Pedro Raul não marca há três partidas. O atacante lidera o quesito também na Série A com 4 tentos assinalados. A lista de gols no Brasieliro tem ainda Marllon, Matheus Araújo, Aylon e Pedro Henrique com uma bola na rede cada.

Ao longo da temporada, o Ceará marcou 40 gols marcados em 24 jogos, uma média de 1,6 gol por partida no ano. Pedro Raul soma 9 gols no ano, seguido por Pedro Henrique que balançou as redes em 5 oportunidades.

Ausente contra o Palmeiras por força de contrato, o meia Rômulo volta a ser opção no time alvinegro. O duelo desta tarde pode ser a oportunidade para a estreia de Bruno Tubarão, recuperado de lesão, e que ainda não vestiu a camisa do vovô na temporada.

O Alvinegro volta a atuar no PV, onde tem 100% de aproveitamento no ano. Em sete partidas disputadas no estádio, o Ceará levou a melhor em todos os duelos pelo estadual e Copa do Nordeste.

COMO CHEGA O LEÃO?

Na 6ª posição do Brasileirão com 6 pontos somados, o Vitória bateu apenas o Fortaleza, na quarta rodada da competição, em casa. Na última rodada, o Vitória até começou atrás diante do Grêmio, mas conseguiu igualar o marcador com Carlinhos, no segundo tempo.

Para o duelo desta noite no PV, o Leão do Barradão pode ter o retorno de Wellington Rato, recuperado de lesão no joelho. O jogador não atua desde o dia 10 de abril, quando o Vitória encarou o Defensa y Justicia, pela Sul-Americana.

Apesar da volta da peça importante, o time não terá o volante Willian Oliveira e os atacantes Carlos Eduardo e Renato Kayser. Os três atletas tratam lesões no departamento medico rubro-negro.

A artilharia do Vitória é puxada por Janderson, com oito gols, seguido por Carlinhos, Fabrício, Matheuzinho e Gustavo Silva com quatro tentos marcados cada, nesta temporada.

Um ponto de vulnerabilidade da equipe baiana é a defesa, sendo a quarta pior da Série A, com 9 gols sofridos até aqui. O setor é onde Carpini concentra a maior atenção devido ao momento no Brasileirão.

HISTÓRICO DO CLÁSSICO

O equilíbrio marca os duelos entre Ceará e Vitória. Em 41 jogos ao longo da história, o Vovô tem 13 triunfos, contra 15 do Leão, além de 13 empates. O duelo desta noite marca o 42º confronto entre as equipes.

No recorte apenas da Série A, as equipes se igualam com 5 triunfos para cada lado, além de dois empates em 12 partidas no histórico.

O clássico nordestino tem sabor ainda mais especial para o técnico Léo Condé, que conquistou Série B e Campeonato Baiano pelo rubro-negro. O treinador encara seu ex-time pela primeira vez desde sua demissão no ano passado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Edu e Jamerson; Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Erick, Gustavo Mosquito e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X VITÓRIA

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 03/05/25 (sábado)

Horário: 17h30 (Horário de Brasília)

Árbitra: Alex Gomes Stefano (RJ)

Árbitro Assistente 1: Luiz Claudio Regazone (RJ)

Árbitro Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

Quarto Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Árbitro de vídeo (VAR): Adriano de Assis Miranda (SP)