Dia das Mães: Relação entre mães e filhas e o amor ao Fortaleza | Jogada do Leão #15

O amor pelo Fortaleza ultrapassa gerações. No dia das mães, o sentimento materno somado a paixão tricolor reúnem histórias que emocionam por envolver o simbolismo. Três mães vão contar suas histórias nesse episódio especial.

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves, com a participação de Tainah Telles, Bruna Ponciano e Bruna Félix, mães torcedoras do Fortaleza.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo YouTube do Jogada e no Spotify.

ASSISTA AO VÍDEO: