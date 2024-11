Ceará é condenado a pagar quantia milionária a Zé Roberto, do Sport; clube vai recorrer

A Justiça condenou o Ceará a pagar uma multa que pode chegar ao valor de R$ 2 milhões ao atacante Zé Roberto, com passagem pelo Vovô e atualmente no Sport. A decisão foi assinada pelo juiz Francisco Gerardo de Souza Júnior e o Ceará tem direito a recurso.

“O clube foi condenado a pagar tudo que estava em atraso e a Cláusula Compensatória Desportiva. Também foi aplicada a multa do artigo 477 da CLT, pois não houve pagamento das verbas rescisórias no prazo legal”, explicou Filipe Rino, advogado de Zé Roberto.

A reportagem do Diário do Nordeste procurou o departamento jurídico do Ceará, que informou que inicialmente irá protocolar embargos de declaração (caso caiba) e em seguida recurso ordinário.

O valor previsto pela equipe jurídica do jogador é de mais de R$ 1,6 milhão, mas com a correção da taxa básica de juros, o valor final que o Alvinegro de Porangabuçu foi condenado a pagar pode chegar a R$ 2 milhões.

Ainda em fevereiro o departamento jurídico do Ceará havia sido notificado pela Justiça quanto ao processo movido pelo atacante Zé Roberto. O atleta cobrava valores em atraso desde 2022 referentes a salários, 13°, férias, direitos de imagem e FGTS.

“Nosso sentimento é de que foi feita justiça e foi aplicada a Lei”, completou o advogado do jogador. Zé Roberto, de 31 anos, é um dos principais nomes do elenco do Sport, mas sofreu uma grave lesão ligamentar e só voltará a atuar em 2025.

Ele chegou ao Ceará em 2022 e disputou 40 jogos pelo Vovô, somando seis gols e três assistências. Depois foi emprestado pelo Alvinegro ao Coritiba e ao Mirassol, na temporada 2023, partindo para o Sport em 2024.