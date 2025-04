Ceará não terá destaque do time titular e lateral esquerdo de ofício contra o Juventude

O técnico do Ceará, Léo Condé, terá problemas para escalar o Alvinegro de Porangabuçu contra o Juventude, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, neste sábado, às 16h.

Um dos grandes destaques do time na temporada, o argentino Lucas Mugni não viajou com o elenco para Caxias do Sul e desfalca o time alvinegro. O atleta se encontra lesionado, mas ainda não há informações do tipo de lesão e do tempo de recuperação. Lourenço deve substituí-lo.

Legenda: Lucas Mugni é um dos destaques do Ceará na temporada Foto: Davi Rocha / SVM

Mas os problemas de Condé não param por aí. Matheus Bahia e Nicolas, os dois laterais esquerdos alvinegros, estão fora da disputa, também por lesão.

Improvisar será preciso

Para conseguir escalar a equipe, o treinador do Vovô vai precisar improvisar. A tendência é que o lateral direito Rafael Ramos seja utilizado no time titular.

Legenda: Matheus Bahia é um dos destaques do Ceará Foto: Gabriel Silva / Ceará

Os três desfalques se juntam a Fernandinho, que também está fora. Outro jogador que atua pelo lado esquerdo, Pedro Henrique, também está lesionado há vários dias. Condé deverá usar Martinez ou Aylon no lado esquerdo de ataque.

Com isso a escalação alvinegra poderá ser: Bruno Ferreira, Fabiano, Marlon, Wiliam Machado, Rafael Ramos, Dieguinho, Fernando Sobral, Lourenço, Aylon, Galeano e Pedro Raul.