Carreira, volta ao futebol e ambições no Fortaleza com Renato Kayzer | FortalezaCast

O FortalezaCast desta semana traz como convidado o centroavante do Fortaleza, Renato Kayzer. Em sua segunda passagem com a camisa do Leão, o atacante soma cinco gols e foi peça chave em momentos importantes na campanha histórica que a equipe faz na Série A de 2024, como os gols das vitórias contra o Cruzeiro e São Paulo. Além do momento atual, Kayzer relembra o início da carreira, os meses que passou longe dos gramados, disputa com Lucero e relação especial com os torcedores do tricolor. Dá o play e acompanha o episódio completo!

ACOMPANHE O EPISÓDIO COMPLETO