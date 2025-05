Fortaleza terá quatro desfalques certos contra o Vasco; veja lista

O Fortaleza terá, no mínimo, quatro desfalques no jogo contra o Vasco, em partida válida pela na nona rodada da Série A do Brasileirão 2025. Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o lateral esquerdo Diogo Barbosa, o volante Zé Welison e o ponta Moisés lesionados.

MOTIVOS DOS DESFALQUES

Diogo Barbosa: Entorse no tornozelo direito.

Zé Welison: Transição após lesão muscular no adutor da coxa esquerda.

Moisés : Lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Além dos lesionados, Tinga também esteve fora da lista de relacionados para o jogo por motivo ainda não relevado.

TRANSMISSÃO DA PARTIDA

O duelo entre Vasco x Fortaleza, que marcará o reencontro de Fernando Diniz com a torcida vascaína em São Januário, terá a transmissão no YouTube do Jogada e Rádio da Verdinha 92.5. A bola rola às 18h30.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto