Racing Montevideo x Corinthians pela Sul-Americana: horário, onde assistir, palpites e escalações

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (15), às 19h (horário de Brasília), pela 5ª rodada do Grupo C da Sul-Americana. O jogo será no Estádio Centenário, em Montevideo, no Uruguai.

O Timão é o 3º colocado com 5 pontos e precisa vencer para manter a chance de classificação. O Huracán é líder com 11 e o América de Cali é o 2º com 7.

O time uruguaio já está eliminado e ainda não pontuou na competição.

ONDE ASSISTIR

ESPN e Disney+



PALPITES

inter@



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Racing-URU

Amade; Cotguno, Bueno e Pinela; Pereira, Bosca, Rodríguez e Ferreira; Cáceres, Severo e Tomatis.

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Maycon, Bidon, Carrillo e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto.