Atleta cearense vive expectativa por jogo ao lado de Marta na Seleção Brasileira: 'Não caiu a ficha'

Ser referência é o que emociona Fátima Dutra na carreira como jogadora de futebol. Nascida no município de Cedro, a 394 km de Fortaleza, ela vive o sonho de ter sido convocada pela primeira vez para a Seleção Brasileira. Revelada no Menina Olímpica e com passagem pelo Ceará, a lateral foi uma das 26 convocadas pelo técnico Arthur Elias para dois amistosos com foco na preparação para a Copa América. A cearense ainda terá a oportunidade de jogar ao lado da Rainha Marta, que volta a vestir a amarelinha.

"É muito grandioso representar o Ceará nesse lugar que, para mim, é o topo da carreira de qualquer atleta, de qualquer esporte. Estou feliz! O mais lindo do esporte, para mim, se chama Referência. As crianças, meninas, mulheres te olharem e te virem com a pessoa que pode seguir os passos. Isso pra mim é incrível! Espero ser ainda mais para que sigam meus passos e realizem seus sonhos", afirmou a jogadora em entrevista ao Diário do Nordeste.



Legenda: Vestindo a camisa grená, Fátima acumula 19 partidas com três assistências e um gol Foto: @bcruz_fotografias

A jogadora de 25 anos, que atualmente defende a Ferroviária, vai disputar as competições ao lado da maior referência dela e do mundo no futebol feminino: Marta. A atacante do Orlando Pride estava fora das convocações desde as Olimpíadas e retorna mais uma vez. Fátima celebra a chance de estar perto da rainha.

“Ainda não caiu a ficha. Estar ao lado de Marta representa muito para mim. Afinal, é a Marta (maior da história do futebol feminino). Não sei muito o que falar... Só sentir. E mesmo assim ainda não consigo explicar - celebrou.

Outras atletas cearenses já passaram pela seleção feminina. Além de Fátima, nomes como Gabi Morais (Internacional), Katrine Costa (Palmeiras), Rhayanna e Fafá Arruda (ex-Caucaia), Carol Gonçalves (Ex-São Gonçalo) também já vestiram a amarelinha.

A primeira oportunidade de Fátima veio no tradicional projeto Menina Olímpica, que já revelou muitos outros talentos. Aos 15 anos, a jogadora deixou a família e a cidade no interior para buscar um sonho. Depois, ela se transferiu para o Ceará.



Legenda: Fátima foi campeã cearense pelo Ceará Foto: Rodrigo Coca / Ceará SC

“Passei um bom período de aprendizado no Ceará, um ano e quatro meses. Disputei a segunda divisão do Brasileirão e fui campeã cearense. Fui feliz! Sou grata também por ter aberto as portas pra mim e ter confiado em meu trabalho!”, relembrou a defensora.

Arthur Elias anunciou a convocação na última terça-feira (13). As atletas vão disputar duas partidas contra o Japão. Os duelos estão marcados para os dias 30 de maio e 2 de junho. A jogadora se apresenta à Seleção no próximo dia 26. Os confrontos serão na Neo Química Arena, em São Paulo, e em Bragança Paulista, no Estádio Cícero de Souza Marques. Fátima revelou surpresa com o chamado do treinador.

“Ainda não consigo explicar a sensação. Ainda não acredito, para ser sincera. É tudo muito irreal ainda pra mim. Mas, claro, é muita felicidade e responsabilidade porque não é apenas chegar. É chegar e se manter. Responsabilidade de vestir e representar muito bem algo que sempre quis. Não imaginava”, ressaltou.





Vestindo a camisa grená, Fátima acumula 19 partidas com três assistências e um gol. Agora, ela vive a expectativa de fazer o melhor para defender a Seleção e, quem sabe, marcar um gol também.