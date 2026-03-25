Ciel deixa CSA e negocia retorno ao Ferroviário

O atacante Ciel marcou presença no estádio Presidente Vargas (PV) nesta terça-feira (24) para acompanhar a partida do Ferroviário contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste. Ídolo coral, o atleta anunciou a saída do CSA, está livre no mercado e mostrou interesse em voltar ao Tubarão da Barra.

O Diário do Nordeste apurou que o centroavante de 43 anos teve uma reunião com a diretoria no palco do jogo para debater a possibilidade. A situação também necessita de aprovação da cúpula da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. Da arquibancada, assistiu a derrota coral por 1 a 0.

Natural de Caruaru/PE, com passagens por times como Ceará e Fluminense, viveu grande fase no Ferroviário entre 2023 e 2025. No período, foi campeão da Série D do Brasileiro, além de somar 101 jogos, 48 gols e nove assistências. Na equipe, se firmou como liderança técnica e capitão do elenco.

Em 2026, o camisa 99 defendeu o CSA. Ao todo, foram três gols em nove partidas na temporada.

Nota de Ciel após saída do CSA

Vestir o manto azulino foi um desafio, mas também um presente. Hoje estou deixando o CSA de cabeça erguida e ciente que fiz tudo ao meu alcance para honrar esse grande clube.

Levo comigo a alegria das vitórias, o aprendizado nas derrotas e um carinho imenso por essa grande torcida que, sem dúvida, merecia mais.

O ciclo se encerra em campo, mas o respeito será eterno. Deixo também o meu agradecimento ao grupo de atletas, funcionários do clube e diretoria. Que todos tenham grande sucesso nos próximos desafios.