Fortaleza demite Bosco Chaves e Léo Porto e anuncia novos nomes na comissão técnica

O Fortaleza anunciou o desligamento de dois profissionais nesta quinta-feira (25). Bosco Chaves, preparador de goleiros e ex-jogador histórico do clube, e Léo Porto, auxiliar técnico do time principal e ex-treinador do Sub-20. Os substitutos já foram anunciados: Matheus Farmer e Reinan Santos.

Bosco participou da comissão técnica profissional em 2017 e participou do acesso para a Série B do Brasileiro. O preparador retornou ao clube para a função ano passado e participou da campanha do Cearense de 2026. Ex-atleta histórico do clube, ele foi um dos protagonistas da campanha do time no acesso à Série A de 2004.

Léo Porto atuou por bastante tempo no Sub-20 do Tricolor. Ele estava no clube desde 2020. Nas categorias de base e no profissional, Porto trabalhou como analista de desempenho e auxiliar técnico, além de treinador dos categorias Sub-23 e Sub-20.

Desde que deixou o comando técnico da principal categoria de base do clube, em fevereiro, Léo Porto atuava penas como auxliar de Carpini. A diretoria propôs uma redação salarial de 60%, pelo que apurou o Diário do Nordeste, mas o profissional não aceitou e também não teve a contraproposta aceita. Ele na comissão de quatro Campeonatos Cearenses, duas Copas do Nordeste, além de duas Libertadores e dois Cearenses Sub-20. Além disso, comandou o grupo em campanhas históricas no Sub-20 do Campeonato Brasileiro.

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NOVOS CONTRATADOS

Matheus Farmer vai substituir Bosco Chaves na função. O novo treinador de goleiros tem mais de 15 anos de experiência na formação de goleiros. Ele tem passagens por Grêmio, Vasco e Cruzeiro, com atuação em funções tanto no profissional quanto na base.

Fora do país, esteve na Guangzhou Evergrande Football Academy, na China, onde desempenhou papel como treinador de goleiros e coordenador de metodologia do treinamento da posição. Entre 2018 e 2023, ele foi treinador de goleiros da Seleção Sub-17 e esteve na conquista da Copa do Mundo da categoria disputa no Brasil em 2019.

Reinan Santos, que estava como treinador do Sub-20 do Goiás, é o novo auxiliar técnico do time profissional. Ele passou pela base de times como Cruzeiro, Bahia e Fluminense. No currículo, são títulos como Campeão da Copa Goiás Sub-20 2025; Vice-Campeão da Copa São Paulo 2024 pelo Cruzeiro e da Copa do Brasil Sub-20 em 2020 pelo Bahia; Campeão do Campeonato Mineiro Sub-14, da Copa 2 de Julho de 2022 e Campeonato Baiano Sub-15 e Sub-17 pelo Bahia.