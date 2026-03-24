Fortaleza fecha a contratação do lateral-esquerdo Maurício, do Londrina

O Fortaleza fechou a contratação do lateral-esquerdo Maurício, do Londrina. Ele chega por empréstimo de dois anos, com opção de compra. O jogador desembarca em Fortaleza nesta quarta-feira (25).

O lateral-esquerdo tem 7 gols e 4 assistências em 75 jogos pela equipe paranaense, e chega para disputar posição com Gabriel Fuentes.

A primeira informação sobre a negociação foi divulgada do Jogada 2º tempo;