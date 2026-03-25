Vinicius Silvestre revela segredo em defesa de pênalti para o Fortaleza contra o Ferroviário

O goleiro Vinicius Silvestre foi crucial na vitória do Fortaleza contra o Ferroviário por 1 a 0, nesta terça-feira (24), no estádio Presidente Vargas (PV), pela estreia na Copa do Nordeste. O atleta ganhou chance entre os titulares e defendeu um pênalti do atacante coral Paulo Ricardo aos 47 minutos do 2º tempo. Após a partida, revelou que um vídeo da análise de desempenho tricolor auxiliou no movimento da defesa.