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Vinicius Silvestre revela segredo em defesa de pênalti para o Fortaleza contra o Ferroviário

O goleiro foi importante ao pegar cobrança aos 47 do 2º tempo

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
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O goleiro Vinicius Silvestre foi crucial na vitória do Fortaleza contra o Ferroviário por 1 a 0, nesta terça-feira (24), no estádio Presidente Vargas (PV), pela estreia na Copa do Nordeste. O atleta ganhou chance entre os titulares e defendeu um pênalti do atacante coral Paulo Ricardo aos 47 minutos do 2º tempo. Após a partida, revelou que um vídeo da análise de desempenho tricolor auxiliou no movimento da defesa.

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