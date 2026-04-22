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Atacante Estêvão sofre lesão grau quatro na coxa e pode ficar de fora da Copa do Mundo, diz jornal

Situação é acompanhada de perto pela comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:10)
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Legenda: O atacante Estêvão foi vendido do Palmeiras para o Chelsea por cerca de R$ 389 milhões
Foto: Glyn Kirk / AFP

O atacante Estêvão virou motivo de preocupação para a Seleção Brasileira após deixar o campo lesionado durante partida do Chelsea contra o Manchester United, pela Premier League. O jogador sentiu dores na parte posterior da coxa direita logo no início do jogo e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

De acordo com publicação do The Athletic, o jovem teria sofrido uma lesão muscular de grau quatro, o que poderia tirá-lo da disputa da Copa do Mundo. 

Exames preocupam

A situação é acompanhada de perto pela comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti, já que o jovem é considerado uma das promessas na lista para a Copa do Mundo. Internamente, há confiança de que ele terá condições físicas de disputar o torneio, caso mantenha a evolução no tratamento.

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