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Flamengo x Vitória na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quarta-feira, 22 de abril

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Flamengo e Vitória fazem primeiro jogo no Maracanã, pela 5ª fase da Copa do Brasil
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Vitória se enfrentam pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (22), em partida válida pela 5ª fase da competição. O jogo será às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Flamengo x Vitória terá transmissão do Sportv e Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo 

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Saúl e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro.Técnico: Leonardo Jardim

Vitória

Lucas Arcanjo; Nathan, Cacá, Luan Candido e Ramon; Baralhas, Caíque e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renato Kayzer.Técnico: Jair Ventura

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Vitória

Data e hora: 22 de abril, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

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