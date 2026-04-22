Flamengo x Vitória na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam nesta quarta-feira, 22 de abril
Flamengo e Vitória se enfrentam pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (22), em partida válida pela 5ª fase da competição. O jogo será às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Flamengo x Vitória terá transmissão do Sportv e Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Saúl e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro.Técnico: Leonardo Jardim
Vitória
Lucas Arcanjo; Nathan, Cacá, Luan Candido e Ramon; Baralhas, Caíque e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renato Kayzer.Técnico: Jair Ventura
FICHA TÉCNICA
Flamengo x Vitória
Data e hora: 22 de abril, às 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro