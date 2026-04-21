Saulo Mineiro: 'Tenho o desejo de voltar pra capital do Ceará'

O atacante Saulo Mineiro, ex-Ceará, declarou nesta terça-feira (21) seu amor pelo clube e também pelo Estado, em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo, veiculado na Verdinha, na TV Diário e no Youtube do Jogada.

"O Ceará é minha casa. Foi onde casei, onde minha filha nasceu", comentou o atacante, que passou pelo Vovô em 2020/2021 e 2023/2024, e hoje defende o Shanghai Shenhua, da China.

Saulo Mineiro tem contrato com o clube até o fim do ano, mas deixou claro o interesse de voltar para uma 3ª passagem pelo Ceará. "Sempre falo pra minha esposa, que a gente vai ficar aqui por um tempo, mas que vamos voltar pra casa", afirmou.

O jogador de 28 anos, que sempre assiste aos jogos do Vovô, hoje se considera um torcedor alvinegro. "Tenho vontade de voltar e fazer história com o Ceará. E eu ainda não fiz história no clube", declarou Saulo, que marcou 13 gols em 46 jogos no Vovô.

Veja a entrevista completa: