Fortaleza x CRB: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza muda o foco e concentra todas as suas energias na Copa do Brasil, em duelo contra o CRB nesta quarta-feira (22), às 20h30. A partida marca o retorno do Tricolor à Arena Castelão após o impedimento no confronto diante do Criciúma, pela Série B, em razão do show da banda Guns N' Roses.

As duas equipes são velhas conhecidas no cenário do futebol brasileiro. Elas já se enfrentaram na Copa do Brasil de 2021 e na final da Copa do Nordeste de 2024. Em ambas as ocasiões, o Leão do Pici levou a melhor sobre o Galo e avançou em busca dos seus objetivos.

Para chegar até esta fase, o Fortaleza eliminou Maguary, Manauara e Nova Iguaçu. Já o CRB passou por Porto-BA, Sousa e Figueirense. A partida marca o início do mata-mata em duas partidas, nesta 5ª fase da competição nacional.

PALPITES

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ONDE ASSISTIR

A Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

LEÃO DO PICI QUER AMPLIAR SEQUÊNCIA POSITIVA

Sem perder há três jogos e com três vitórias consecutivas na Série B, o Fortaleza chega motivado para a Copa do Brasil. A meta inicial da diretoria era alcançar esta fase; a partir daqui, o que vier é considerado lucro.

Thiago Carpini deve manter a formação no esquema 3-5-2, com possíveis mudanças pontuais. Existe a expectativa pela entrada de Miritello no lugar de Lucas Emanoel e de Luan Freitas na vaga de Lucas Gazal. As alterações visam dar oportunidades a outros atletas e preservar jogadores com alta sequência de jogos.

Na Copa do Brasil, os cartões só são zerados ao fim da 7ª fase. O Fortaleza tem Mailton e Gazal pendurados; caso recebam cartão amarelo, desfalcarão o time no jogo de volta, em Maceió.

CRB VIVE MOMENTO COMPLICADO

O momento do CRB não é positivo. A equipe soma nove partidas sem vitória, aumentando a pressão sobre o técnico Barroca. Um resultado positivo em um jogo desse porte pode trazer mais tranquilidade para a sequência do trabalho.

Os resultados ruins se confirmam com a marca de um mês sem vencer. Na Série B, o time regatiano conquistou apenas dois pontos em 15 disputados. Já na Copa do Nordeste, mesmo em um grupo com equipes das Séries C e D, não tem chances de classificação, ocupando a última colocação.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Brenno; Maílton, Brítez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Mucuri; Pierre, Ryan e Pochettino; Luiz Fernando, Miritello. Técnico: Thiago Carpini

CRB: Matheus Albino; Hereda, Bressan, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Luizão, Pedro Castro e Danielzinho; Douglas Baggio, Dadá Belmonte e Luiz Phellype (Mikael).Técnico: Eduardo Barroca

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X CRB

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 22/04/26 (quarta-feira)

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista-SP

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis-SP

Assistente 2: Fernanda Nandrea Gomes Antunes-MG

Quarto Árbitro: Léo Simão Holanda-CE

VAR: Márcio Henrique de Gois-SP