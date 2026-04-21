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Corredor da Maratona de Fortaleza se emociona ao aparecer em foto do Diário do Nordeste na chegada

Cearense Diego Vinícius completou os 21 km da maratona e descreveu o momento emocionante

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: Diego Vinícius completando os 21 km da Maratona de Fortaleza
Foto: THIAGO GADELHA / SVM

O cearense Diego Vinícius viveu uma emoção dupla ao completar a Maratona de Fortaleza, no último dia 12. O fortalezense foi clicado pelo repórter fotográfico Thiago Gadelha, do Diário do Nordeste, na chegada da prova dos 21 km. O momento, digno de atletas profissionais, virou um baita incentivo.

"Terminar minha primeira meia maratona em casa, na cidade onde eu nasci, foi uma emoção muito grande. Ali no final, quando a gente chega na Av. Historiador Raimundo Girão, no final do percurso, não é comum ter essa quantidade de gente assistindo... Deu uma emoção muito grande. Passa realmente um filme na cabeça, de toda preparação, de todo sofrimento, não é facil se preparar para meia maratona, uma maratona. É uma sensação de conquista, é muito gratificante".

Foto do Diário do Nordeste

Diego descreveu que, ao chegar em casa, cansado e com muita adrenalina, não dormiu e recebeu a foto de uma amiga, pelo Instagram do DN. 

"Obrigado ao Diário do Nordeste por ter tirado essa foto, por ter me mandado e ter guardado na minha lembrança essa foto para sempre. A foto foi um presente. Representou bem o que eu estava sentindo, a euforia do momento. Eu nem me lembrava que tinha feito aquilo, ficou eternizado".

Superou uma hérnia

Para materializar a determinação e o esforço de Diego, ele relatou ao Diário do Nordeste que há três anos descobriu uma hérnia na região lombar, tornando sua preparação para a prova ainda mais desafiadora. 

"A emoção maior foi lembrar de toda a  preparação. Eu já corro há seis anos, e há três descobri uma hérnia na lombar, que dificultava muito a corrida. Eu corria 5 km e sentia dor. Fiz fisio, pilates, fortalecimento... Foi muito desgastante e, quando cruzei a linha de chegada, completando os 21 km, foi uma emoção muito grande. Foram os metros mais rápidos que corri, senti a emoção do público. Sou um atleta amador, mas me senti como um atleta profissional", descreveu.

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