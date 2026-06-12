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Diário do Nordeste

Palpitometro: Especialistas do Jogada dizem até onde o Brasil chega na Copa do Mundo 2026

Seleção Brasileira estreia no sábado (13), contra o Marrocos

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Brasil será ou não campeão do mundo em 2026?
Foto: Nelson Terme/CBF

A Copa do Mundo já começou na quinta-feira (11), aumentando a ansiedade e expectativa para a estreia da Seleção Brasileira, que será no sábado (13), contra a boa equipe de Marrocos. 

E a pergunta que o torcedor brasileira faz é até onde o Brasil pode chegar na Copa do Mundo 2026? Os 10 comentaristas do Jogada deram seus palpites.

Legenda: Palpites dos Especialistas do Jogada sobre até onde vai a Seleção Brasileira na Copa
Foto: Arte Jogada

O Brasil teve um percurso acidentado até acertar com Carlo Ancelotti, que está há apenas um ano no cargo. A geração de jogadores é boa, com Vinicius Júnior, Raphinha, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Endrick e outros.

Mas em que 'prateleira' de favoritismo está o Brasil?

Candidatos ao título não faltam, são pelo menos 8 em diferentes níveis - França, Espanha, Argentina, Portugal como as principais e Brasil, Inglaterra, Alemanha e Holanda correndo por fora.

E justamente pelo Brasil não ser o principal favorito ao título que a equipe do Jogada está dividida.

Metade dos jornalistas acredita no título do Brasil e outros cinco não. Para dois jornalistas, o Brasil é eliminado nas quartas de final, ou seja, no 3º mata-mata. Já outros dois jornalistas acreditam que o Brasil fica nas semifinais.

Lembrando que no chaveamento, o Brasil sendo 1º ou 2º, pode ter no caminho nas Holanda ou Japão nos 32 avos de Final, França, Noruega ou Alemanha nas Oitavas, Croácia ou Inglaterra nas quartas, assim como Argentina ou Portugal nas semifinais.  

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