Meta fora do ar? Usuários do WhatsApp, Instagram e Facebook relatam instabilidade

Usuários do WhatsApp, Instagram e Facebook, plataformas geridas pela Meta, perceberam um pico de instabilidade durante esta sexta-feira (12).

As reclamações iniciaram por volta das 10h30, segundo postagens realizadas no X (antigo Twitter). O site Downdetector, que monitora falhas em plataformas digitais, também apresentou erros nesta manhã.

A plataforma do Google que registra as tendências de buscas dos usuários, o Google Trends, registrou um aumento repentino para o termo "Facebook está fora do ar".

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No X, diversos perfis demonstraram dúvida se o Instagram estava fora do ar. Alguns ironizaram o fato da instabilidade ter ocorrido no Dia dos Namorados, quando casais aproveitam para publicarem declarações na plataforma.

"Ainda bem que meu Instagram caiu, não aguento mais ver casal feliz", disse um usuário. "Instagram caiu logo hoje no dia dos namorados, que coisa boa!", ironizou outro perfil.

Até o momento, a Meta não se pronunciou sobre o ocorrido.