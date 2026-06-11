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Instagram lança mapa que mostra localização de usuários e recebe críticas por riscos à segurança

A Meta informou que o recurso foi liberado acidentalmente no Brasil e que corrigirá o problema.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
11 de Junho de 2026 - 15:10
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Legenda: O Instagram afirmou que o recurso foi lançado acidentalmente no Brasil.
Foto: Shutterstock/miss.cabul.

O Instagram liberou, nesta semana, uma função que permite compartilhar a localização do usuário com os seguidores. O novo recurso gerou preocupação nas redes sociais, principalmente por razões de privacidade e segurança, uma vez que torna público o ponto exato onde as pessoas estão.

Em nota, a Meta, que administra o Instagram, informou que o "mapa" foi liberado acidentalmente no Brasil e que trabalha para corrigir o problema.

Quando foi liberada, a ferramenta informava ao usuário que ele ainda não estava compartilhando a sua localização, a menos que ativasse. O comunicado também dizia que os seguidores poderiam ver o conteúdo publicado nas localizações que ele marcasse.

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Críticas ao recurso

Nas redes sociais, a nova funcionalidade do Instagram tem sido bastante criticada. "O Instagram dando arma para stalker", escreveu um usuário do X. "Tô vendo a localização de um monte de gente, inclusive de quem nunca troquei uma palavra na vida", escreveu outra.

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) anunciou, nesta quinta-feira (11), que acionou o Ministério Público Federal (MPF) para solicitar a suspensão imediata do recurso. "Como presidenta da Comissão das Mulheres, isso me preocupa. E me alarma o silêncio estrondoso daqueles que dizem defender a infância, as famílias e parte das mulheres frente a algo tão perigoso e arriscado sendo lançado para 140 milhões de brasileiras e brasileiros", afirmou a parlamentar.

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VC Repórter

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