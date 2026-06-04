Com assinatura de R$ 10, Instagram Plus começa a ser liberado no Brasil; veja recursos disponíveis

O Instagram começou a liberar, para usuários de contas do Brasil, o Instagram Plus. Versão paga da rede social, o aplicativo permite recursos exclusivos para usuários que pagarem R$ 10 mensais.

De acordo com informações do portal g1, a assinatura vai dar maior prioridade para os stories do Instagram, possibilitando ainda que as publicações fiquem no ar por 48 horas, em vez das apenas 24 horas atualmente disponíveis.

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'O Instagram Premium' já havia sido anunciado no fim do mês passado por Naomi Gleit, diretora de produtos da Meta.

Serão criadas ainda listas de seguidores similares às de melhores amigos, que permitam que os stories dos assinantes do Instagram Plus sejam compartilhados com grupos específicos.

Quais serão os recursos do Instagram Plus?

Stories ficarão no ar por 48 horas;

Prioridade na entrega de stories para os seguidores;

Lista de audiência para compartilhar stories com grupos específicos;

Curtidas animadas que ocupam toda a tela e podem ser enviadas a amigos;

Prévia de visualização de stories sem o outro seguidor saber;

Dados sobre quantas vezes os stories foram reassistidos;

Busca na lista de visualizações de stories;

Ícone personalizado do Instagram;

Fonte personalizada na bio;

Opção para fixar até seis publicações no perfil;

Opção para publicar algo direto no perfil ou nos destaques.

Facebook e WhatsApp devem receber versões pagas em breve

O Instagram foi a primeira das redes sociais administradas pela Meta a liberar uma versão paga no Brasil, mas a expectativa é de que, em breve, sejam disponibilizadas as assinaturas para WhatsApp e Facebook.

No WhatsApp, a tendência é de que a versão paga libere recursos como figurinhas premium e toques personalizados em cada contato, por exemplo.

Meta enfrenta pressão para aumentar receita

Na Europa, em 2023, foram lançadas as versões pagas e sem anúncios do Facebook e do Instagram. Eles cumprem a legislação da União Europeia sobre proteção de dados.

A decisão de liberar a versão Plus das redes sociais deixa claro que a Meta está empenhada em diversificar as receitas para além da publicidade, em recado à pressão dos investidores em virtude dos gastos crescentes com inteligência artificial.

Somente nesse setor, e principalmente com data centers, a Meta deve investir entre R$ 630 bilhões e R$ 730 bilhões, em valores convertidos.