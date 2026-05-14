Instagram anuncia novo recurso de compartilhamento de fotos; entenda o que é o Instants

Novidade é apresentada pela rede social como nova “forma de compartilhar o momento com fotos espontâneas e sem filtros”.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
14 de Maio de 2026 - 18:37
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Legenda: Novo recurso de fotos temporárias foi lançado pelo Instagram.
Foto: Instagram/Reprodução.

Em uma proposta de fotos “espontâneas e sem filtros”, o Instagram anunciou nessa quarta-feira (13) uma novidade no aplicativo: o Instants. O recurso foi apresentado pela rede social como nova forma de facilitar o compartilhamento de momentos da vida “enquanto eles acontecem”.

A novidade consiste em postagens de fotos temporárias, que duram 24 horas e podem ser vistas, respondidas e reagidas por amigos.

Além de recurso adicional dentro do próprio Instagram, um app próprio também foi lançado para facilitar as portagens.

Apesar de a descrição se assemelhar aos já célebres stories, os instants se diferem por terem o caráter temporário ligado aos visualizadores — ou seja, os amigos podem ver apenas uma vez as imagens. 

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É possível acessar os instants dos amigos na caixa de entrada de mensagens diretas, no canto inferior direito, como uma “pilha” de fotos

Como nos stories, é possível reagir, e as respostas vão direto para as DMs. No entanto, os instants desaparecerão depois que forem visualizados.

Instants aparecem em
Legenda: Instants aparecem em "pilha" de fotos no canto inferior à direita, como demonstrado na imagem.
Foto: Instagram / Reprodução.

Como usar o Instants?

  • Acessa a caixa de mensagens do Instagram;
  • No canto inferior direito, toque na pilha de fotos que aparece para ver os instants dos amigos ou no ícone de “mais” para postar o próprio instant;
  • É possível adicionar legenda, mas não editar após a publicação;
  • Escolha se deseja compartilhar com seguidores ou os Amigos Próximos;
  • Para cancelar um instant, basta clicar no botão de desfazer que aparece automaticamente ao compartilhar um registro.

O Instagram destaca que os próprios instants ficam salvos em um arquivo privado, que pode ser revisto pelo usuário. Nestes itens arquivados, é possível criar um “resumo” de instants e compartilhá-lo nos stories. 

Já se a novidade não for do agrado, é possível colocar os instants em modo “soneca”. Para isso, basta pressionar e segurar a pilha na caixa de entrada e deslizar para a direita. Isso fará a visualização ser temporariamente desativada. Para reativá-la, basta pressionar e segurar o mesmo local e deslizar para a esquerda.

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