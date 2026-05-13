A menos de 30 dias para o início da Copa do Mundo 2026, uma trend de inteligência artificial (IA) está fazendo sucesso ao simular a presença dos usuários em meio a torcidas, em arquibancadas de estádios.

As cenas hiper-realistas se inspiram em registros de transmissões oficiais de partidas e ficaram em alta nas redes sociais nos últimos dias.

Para entrar na tendência e no clima de torcida pelo Brasil na Copa, basta usar IAs como o ChatGPT, Gemini e Kling AI.

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Como fazer a trend da arquibancada?

1- Gerar imagem em arquibancada

O primeiro passo é gerar em IAs como ChatGPT ou Gemini uma imagem estática em uma arquibancada.

Para tanto, basta fazer upload de uma foto do usuário com rosto visível e em boa qualidade, de preferência numa pose natural, que passe a ideia do “flagra” da câmera de transmissão de uma partida.

No prompt, comando que define as diretrizes da imagem e ser criada, descreva aspectos que pretende valorizar na imagem. Um exemplo é:

“Mantenha o rosto original da foto, sem alteração de traços ou filtros. Faça uma imagem como uma captura espontânea de uma câmera de estádio em uma transmissão de jogo. Faça no cenário de uma arquibancada, com torcida desfocada e elementos como bandeiras do Brasil e copos. Deixe a imagem com aparência de transmissão de TV, em formato horizontal e sem filtro.”

Com a imagem pronta, e em caso de aprovação da forma que a IA seguiu os comandos, basta fazer o download da imagem.

2- Transformar imagem em vídeo

Após gerar a imagem na arquibancada, o passo seguinte é animar a cena, o que é feito no Kling AI. Menos conhecida que o ChatGPT e o Gemini, a plataforma de IA tem um plano gratuito com limite de créditos, que possibilita a geração do próprio vídeo.

A base nele é semelhante à feita no passo anterior: basta fazer upload da imagem estática gerada e, no campo do prompt, descrever comandos para um melhor resultado. Um exemplo:

“Mantenha o rosto da pessoa como está, sem mudança de traços ou embelezamento. Trazer a ideia de uma captura espontânea de câmera de estádio, sem contato visual direto com a câmera de início, com movimentos leves da imagem e das pessoas ao redor, além das bandeiras tremulando.”

No site, basta estabelecer que o vídeo a ser gerado tenha duração de cinco segundos e, também, a qualidade da imagem (a que estiver disponível no plano gratuito). Alguns minutos de processamento depois, basta baixar o vídeo gerado e compartilhar nas redes sociais, em formato de stories ou no feed.

Veja famosos que entraram na trend: