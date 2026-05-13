Trend da arquibancada: saiba como fazer vídeos em estádios com IA

Plataformas como o ChatGPT, Gemini e Kling AI ajudam a criar simulações de usuários em torcidas nos estádios.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
13 de Maio de 2026 - 14:16 (Atualizado às 15:15)
capa da noticia
Legenda: Famosas como Valesca Popuzda e Patricia Abravanel entraram na trend da arquibancada.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

A menos de 30 dias para o início da Copa do Mundo 2026, uma trend de inteligência artificial (IA) está fazendo sucesso ao simular a presença dos usuários em meio a torcidas, em arquibancadas de estádios

As cenas hiper-realistas se inspiram em registros de transmissões oficiais de partidas e ficaram em alta nas redes sociais nos últimos dias.

Para entrar na tendência e no clima de torcida pelo Brasil na Copa, basta usar IAs como o ChatGPT, Gemini e Kling AI. 

Veja também

Imagem da notícia: Spotify 20: veja como acessar retrospectiva e histórico no app de música
Tecnologia

Spotify 20: veja como acessar retrospectiva e histórico no app de música
Imagem da notícia: Veja o que se sabe sobre a pré-lista da Seleção Brasileira para Copa do Mundo
Opinião

Veja o que se sabe sobre a pré-lista da Seleção Brasileira para Copa do Mundo

Como fazer a trend da arquibancada?

1- Gerar imagem em arquibancada

O primeiro passo é gerar em IAs como ChatGPT ou Gemini uma imagem estática em uma arquibancada. 

Para tanto, basta fazer upload de uma foto do usuário com rosto visível e em boa qualidade, de preferência numa pose natural, que passe a ideia do “flagra” da câmera de transmissão de uma partida.

No prompt, comando que define as diretrizes da imagem e ser criada, descreva aspectos que pretende valorizar na imagem. Um exemplo é:

“Mantenha o rosto original da foto, sem alteração de traços ou filtros. Faça uma imagem como uma captura espontânea de uma câmera de estádio em uma transmissão de jogo. Faça no cenário de uma arquibancada, com torcida desfocada e elementos como bandeiras do Brasil e copos. Deixe a imagem com aparência de transmissão de TV, em formato horizontal e sem filtro.”

Com a imagem pronta, e em caso de aprovação da forma que a IA seguiu os comandos, basta fazer o download da imagem.

2- Transformar imagem em vídeo

Após gerar a imagem na arquibancada, o passo seguinte é animar a cena, o que é feito no Kling AI. Menos conhecida que o ChatGPT e o Gemini, a plataforma de IA tem um plano gratuito com limite de créditos, que possibilita a geração do próprio vídeo.

A base nele é semelhante à feita no passo anterior: basta fazer upload da imagem estática gerada e, no campo do prompt, descrever comandos para um melhor resultado. Um exemplo:

“Mantenha o rosto da pessoa como está, sem mudança de traços ou embelezamento. Trazer a ideia de uma captura espontânea de câmera de estádio, sem contato visual direto com a câmera de início, com movimentos leves da imagem e das pessoas ao redor, além das bandeiras tremulando.”

No site, basta estabelecer que o vídeo a ser gerado tenha duração de cinco segundos e, também, a qualidade da imagem (a que estiver disponível no plano gratuito). Alguns minutos de processamento depois, basta baixar o vídeo gerado e compartilhar nas redes sociais, em formato de stories ou no feed.

Veja famosos que entraram na trend:

Assuntos Relacionados
Tecnologia Tecnologia/inteligência artificial Esportes/copa do mundo de futebol

VC Repórter

Imagem da notícia Trend da arquibancada: saiba como fazer vídeos em estádios com IA
Tecnologia

Trend da arquibancada: saiba como fazer vídeos em estádios com IA

Plataformas como o ChatGPT, Gemini e Kling AI ajudam a criar simulações de usuários em torcidas nos estádios.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Spotify 20: veja como acessar retrospectiva e histórico no app de música
Tecnologia

Spotify 20: veja como acessar retrospectiva e histórico no app de música

Na "Festa do Ano", streaming revela a primeira música ouvida pelo usuário, além da data em que se inscreveu no app.

Redação

Imagem da notícia Spotify caiu? Usuários relatam instabilidade nesta terça (12)
Tecnologia

Spotify caiu? Usuários relatam instabilidade nesta terça (12)

Streaming lançou o "Spotify 20: A Festa Do(s) (20) Ano(s)” nesta manhã.

Redação

Imagem da notícia Influencer sobe em telão de mansão de Virginia e causa prejuízo de R$ 150 mil
Zoeira

Influencer sobe em telão de mansão de Virginia e causa prejuízo de R$ 150 mil

O vídeo da "brincadeira" foi publicado nas redes sociais de Lucas Guedez e tem mais de quatro milhões de visualizações.

Redação

Imagem da notícia Homem morre atropelado por avião após invadir pista de aeroporto nos EUA
Mundo

Homem morre atropelado por avião após invadir pista de aeroporto nos EUA

Imagens mostram que trem de pouso do nariz da aeronave atingiu a vítima.

Redação

 e 

AFP

Imagem da notícia Netflix anuncia nova série derivada do universo 'La Casa de Papel'
Zoeira

Netflix anuncia nova série derivada do universo 'La Casa de Papel'

Trailer da nova produção também foi divulgado pelo streaming.

Redação

Imagem da notícia Juiz manda vereadora do PT apagar postagem chamando André Fernandes de ‘deputado TikToker’
PontoPoder

Juiz manda vereadora do PT apagar postagem chamando André Fernandes de ‘deputado TikToker’

Publicações de Adriana Almeida teriam potencial de gerar desinformação, conforme decisão da 21ª Vara Cível de Brasília.

Marcos Moreira

Imagem da notícia Queda de seguidores? Instagram confirma exclusão de contas e explica motivo
Tecnologia

Queda de seguidores? Instagram confirma exclusão de contas e explica motivo

Vários usuários nas redes sociais relataram perdas de seguidores.

Redação

Imagem da notícia Ceará tem 10 projetos de data centers em desenvolvimento, afirma Alckmin
Negócios

Ceará tem 10 projetos de data centers em desenvolvimento, afirma Alckmin

Presidente em exercício considera o Estado líder na cadeia de tecnologia.

Redação

Imagem da notícia Quem é Helena Raquel, pastora que viralizou com pregação contra o feminicídio
País

Quem é Helena Raquel, pastora que viralizou com pregação contra o feminicídio

Registros do discurso da missionária alcançaram milhões de visualizações nas redes sociais.

Paulo Roberto Maciel*

1

2 3 4 5