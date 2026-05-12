Veja o que se sabe sobre a pré-lista da Seleção Brasileira para Copa do Mundo

A pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para Copa do Mundo foi enviada com 55 jogadores. O documento não foi divulgado oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas diversos nomes foram conhecidos. Do grupo, o treinador italiano Carlo Ancelotti vai definir os 26 atletas que vão para o Mundial ja na próxima segunda (18), em evento às 17h (de Brasília), na sede da entidade no Rio de Janeiro.

O Diário do Nordeste então detalha tudo o que se sabe sobre a pré-lista. Dos 55 nomes, por exemplo, o ge já confirmou 49 que estão nessa listagem.

Tudo o que sabemos sobre a Copa do Mundo

1º - Neymar na lista

Legenda: O atacante Neymar, do Santos, deve aparecer na pré-lista da Seleção Brasileira Foto: Nelson Almeida / AFP

O atacante Neymar, do Santos, está na pré-lista da Seleção Brasileira. Apesar de nunca ter sido chamado por Ancelotti para nenhum jogo oficial ou amistoso, o camisa 10 é um nome selecionável para o Mundial. Com 34 anos, é o maior artilheiro do time nacional, com 79 gols marcados, e esteve presente nos últimos três Mundiais (2014, 2018 e 2022).

2º - Estêvão está fora

Legenda: O atacante brasileiro Estêvão é um dos destaques do Chelsea Foto: Glyn Kirk / AFP

Um dos principais protagonistas no atual ciclo da Copa é o atacante Estêvão, que está fora da competição. O atacante do Chelsea-ING sofreu uma lesão séria na coxa, buscou tratamento intensivo, mas não foi incluído por Ancelotti nos possíveis nomes para a convocação final da Seleção Brasileira.

3º - Flamengo tem 7 jogadores selecionáveis

Legenda: O centroavante Pedro é o principal goleador do Flamengo Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O Flamengo é o clube com mais jogadores indicados na pré-lista da Seleção Brasileiro. Ao todo, são sete nomes: os zagueiros Léo Pereira e Léo Ortiz; o lateral-direito Danilo, o lateral-esquerdo Alex Sandro, o meia Lucas Paquetá, e os atacantes Pedro e Samuel Lino. Dos nomes, Danilo e Alex Sandro estão praticamente confirmados na Copa.

4º - Éderson, ex-Fortaleza, pode jogar a Copa do Mundo

Legenda: Éderson é um dos destaques do Atalanta, da Itália Foto: divulgação / Atalanta

Em grande fase na Europa, o volante Éderson foi chamado para a pré-lista da Seleção Brasileira. Com passagem pelo Fortaleza em 2021, o meio-campo é um dos principais nomes do Atalanta-ITA. O período no time cearense, inclusive, rendeu um Mecanismo de Solidariedade que pode ser tornar receita com transferências futuras no exterior.

5º - Endrick, Kaio Jorge e Richarlison na lista

Legenda: O atacante Endrick busca um espaço na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Os atacantes Endrick (Lyon-FRA), Kaio Jorge (Cruzeiro) e Richarlison (Tottenham-ING) também aparecem na lista. Com tantos nomes consolidados no setor, esse trio pode, indiretamente, brigar por uma vaga. A maior expectativa é em Endrick, que tem 19 anos e muito apelo popular.

6º - Bahia tem um jogador convocado na pré-lista

Legenda: O lateral-direito Luciano Juba é titular do Bahia sob o comando de Rogério Ceni Foto: Rafael Rodrigues / Bahia

O lateral-esquerdo Luciano Juba, da Bahia, aparece na pré-lista de Ancelotti para a Copa do Mundo. Em grande fase, o pernambucano é uma das opções do Brasil para o setor defensivo e já recebeu convocações no ciclo do Mundial. Companheiro de time, o volante Jean Lucas também foi chamado anteriormente, mas não há confirmação da presença na pré-lista oficial da Fifa.

7º - Veja todos os 49 nomes confirmados na pré-lista até o momento

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Hugo Souza (Corinthians)

John (Nottingham Forest)

Weverton (Grêmio)

Defensores