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Presidente da CBF promete mais jogos do Brasil no país e despista sobre Neymar: ‘zero pressão’

Samir Xaud está em Fortaleza para participação no FutPro Expo 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 13:19)
Jogada
Legenda: A Seleção Brasileira deve ter uma agenda de jogos mais próximas da torcida do país
Foto: Rich Storry / AFP

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, revelou que não há pressão da entidade para a convocação de nenhum atleta para a Copa do Mundo. A declaração foi realizada em Fortaleza/CE, nesta quinta-feira (7), em participação no FutPro Expo 2026, evento realizado no Centro de Eventos, em Fortaleza/CE, com o intuito de promover debater sobre o cenário esportivo.

“Para mim, para o Carlo (Ancelotti), é zero pressão. Eu perguntei se ele sente pressão, e ele disse que não, que está fazendo o trabalho e os jogadores serão os melhores dentro do esquema tático que está trabalhando, então deixa na mão dele isso. No dia 18, nós vamos saber se vai ou não vai”.
Samir Xaud
Presidente da CBF

A principal dúvida dos torcedores é sobre a presença do atacante Neymar, do Santos. A lista dos 26 convocados será anunciada oficialmente já na próxima segunda-feira (18), direto do Rio de Janeiro.

Mais jogos em casa

No evento, Samir Xaud também prometeu que a Seleção Brasileira vai realizar mais jogos no país depois da Copa. A queixa é antiga da torcida, com um excesso de confrontos realizados no exterior.

“Essas decisões dos amistosos pré-Copa foram todas técnicas, quem definiu o local e as seleções foi a comissão técnica, fizeram questão de enfeitar as seleções de todas as escolas, não pensamos em dinheiro, poderíamos ganhar mais, mas priorizamos a parte técnica. Depois dessa Copa, vamos trazer a seleção para jogar mais no Brasil do que fora, pois o povo brasileiro merece, e a gente quer resgatar essa conexão com os torcedores, é um compromisso meu”, finalizou o presidente da CBF.

Vale ressaltar que o time feminino realiza um amistoso contra os EUA na Arena Castelão. A partida será no dia 9 de junho deste ano, às 21h30, como preparação para o Mundial da categoria, em 2027.

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