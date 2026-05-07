Presidente da CBF promete mais jogos do Brasil no país e despista sobre Neymar: ‘zero pressão’
Samir Xaud está em Fortaleza para participação no FutPro Expo 2026
O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, revelou que não há pressão da entidade para a convocação de nenhum atleta para a Copa do Mundo. A declaração foi realizada em Fortaleza/CE, nesta quinta-feira (7), em participação no FutPro Expo 2026, evento realizado no Centro de Eventos, em Fortaleza/CE, com o intuito de promover debater sobre o cenário esportivo.
“Para mim, para o Carlo (Ancelotti), é zero pressão. Eu perguntei se ele sente pressão, e ele disse que não, que está fazendo o trabalho e os jogadores serão os melhores dentro do esquema tático que está trabalhando, então deixa na mão dele isso. No dia 18, nós vamos saber se vai ou não vai”.
A principal dúvida dos torcedores é sobre a presença do atacante Neymar, do Santos. A lista dos 26 convocados será anunciada oficialmente já na próxima segunda-feira (18), direto do Rio de Janeiro.
Mais jogos em casa
No evento, Samir Xaud também prometeu que a Seleção Brasileira vai realizar mais jogos no país depois da Copa. A queixa é antiga da torcida, com um excesso de confrontos realizados no exterior.
“Essas decisões dos amistosos pré-Copa foram todas técnicas, quem definiu o local e as seleções foi a comissão técnica, fizeram questão de enfeitar as seleções de todas as escolas, não pensamos em dinheiro, poderíamos ganhar mais, mas priorizamos a parte técnica. Depois dessa Copa, vamos trazer a seleção para jogar mais no Brasil do que fora, pois o povo brasileiro merece, e a gente quer resgatar essa conexão com os torcedores, é um compromisso meu”, finalizou o presidente da CBF.
Vale ressaltar que o time feminino realiza um amistoso contra os EUA na Arena Castelão. A partida será no dia 9 de junho deste ano, às 21h30, como preparação para o Mundial da categoria, em 2027.